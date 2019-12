Zoeken naar stoel en knopjes: Provinciale Staten in tijdelijke vergaderzaal

Vanwege de renovatie van het Provinciehuis aan de Zuid-Hollandlaan in Den Haag moest het provinciebestuur (Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en ambtelijke ondersteuning) verhuizen van het hoofdgebouw (gebouw C) naar het tijdelijke onderkomen (gebouw A).

Dit tijdelijke onderkomen bevindt zich tegenover het hoofdgebouw, aan de kant van de Raamweg.

'Spannend'

Als voorzitter van Provinciale Staten leidt de commissaris van de koning, Jaap Smit, de vergadering. 'Natuurlijk is het spannend', zegt hij voorafgaand aan de vergadering. 'Het ziet er mooi uit. We gaan kijken hoe het werkt vanmorgen.'

Het wordt voor de politici nog zoeken naar de juiste knopjes, verwacht Smit. 'Ik denk dat we even een beetje geduld met elkaar moeten hebben als er iets mis gaat.' Zo moeten Statenleden een pasje gebruiken als ze een ander Statenlid in de rede willen vallen. 'Dus we zullen even moeten wennen.'

Politici halverwege 2022 weer terug

De renovatie van het hoofdgebouw is nodig, omdat het pand begin jaren zestig is opgeleverd en sinds 2010 is er geen groot onderhoud meer gepleegd. Het krijgt een duurzaam dak, daglicht dat in het gebouw wordt 'gefilterd', drievoudige beglazing en een eigen energieopslag. Het gebouw wordt onder andere door deze maatregelen 100 procent energie- en CO2-neutraal.

Voor de verbouwing van het Provinciehuis is in totaal 48,6 miljoen euro gereserveerd. Als de renovatie volgens planning verloopt, is het vernieuwde Provinciehuis in het begin van 2022 gereed. De verwachting is dat de politiek medio 2022 in de nieuwe Statenzaal kan vergaderen, omdat dan de inrichting klaar is.

