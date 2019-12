Dit zijn de mooiste kerstbomen uit de regio

Dank voor al jullie inzendingen!

Soms begint de pret van het optuigen van de boom met je huisdier. Veel bomen zijn niet veilig voor nieuwsgierige katten.

Poezen in Kerstboom | Foto: Bianca de Wit-Slootweg/Sanne Nooteboom

Een oplossing is je boom aan het plafond schroeven.

Kerstboom| Foto: Jacqueline de Graaff

Je versiert jezelf als boom.

Kerstboom | Foto: Martijn Michorius

Of je versiert je paspop.

Kerstjurken | Foto's: Jolanda Bakker//Justyna Rajwa/ Giovanni Schroder

Tot zover de bijzonderheden, hier volgt een selectie van de prachtige bomen die jullie hebben ingezonden.

Roze kerstboom met veertjes.

Kerstboom| Foto: Samira Selena Sherlon

Gekleurde lampjes met de Stones op de achtergrond. Welk kerstnummer hebben die gemaakt?

Kerstboom| Foto: Johan Vanessa BosKuip

De versiering in deze boom is door haar dochter van 6 gemaakt, ze is vanaf oktober bezig, schrijft Alma.

Kerstboom | Foto:Alma Batens

Bij deze rozenboom zie je nauwelijks het verschil tussen de boom en het behang.

Kerstboom | Foto: Tanja Klop

Roze en blauwe ballen.

Kerstboom| Foto: Laura Benningshof

De hele boom is versierd met 'gingerbread'-versieringen.

Kerstboom| Foto: Alice Indewey-Gerlings

Traditioneel met zilver en een mooie piek schrijft Gino (what's in a name) Piek zelf.

Kerstboom | Foto: Gino Piek

Een boom gevuld met kerstdorpjes.

Kerstboom| Foto: Dini Van Gaalen-Galjaard

Een boom vol met kerstmannen.

Kerstboom | Foto: Patricia van Dijke

Een Disneyboom met echte Mickey-piek.

Kerstboom | Foto: Angelina Daan

Wit met een grote engel.

Kerstboom | Foto: Anja Smit

Een boom zo hoog dat hij net in de kamer past.

Kerstboom| Foto: Yvonne Van Der Driessche

Veel strikken.

Kerstboom| Foto: Marian van der Berg

En de winnaar is...... de kerstboom van Amanda Brummer.

Kerstboom| Foto: Amanda Brummer

'Ik moet het voor hen extra mooi maken'

De winnende kerstboom van Amanda is niet alleen mooi versierd, er schuilt ook een mooi verhaal achter haar drang om de boom zo uitbundig te versieren. 'Ik doe dit voor mijn overleden vader en broer', vertelt Amanda. 'Zij waren altijd erg uitbundig met kerst.' Zowel haar vader als haar broer overleden in 2007, zeven maanden na elkaar. 'Sindsdien heb ik altijd het gevoel: ik moet het voor hen extra mooi maken. Zij waren veel erger dan ik met kerstversieringen. Ik heb dat echt gekregen sinds ze zijn overleden.'

Zo wordt niet alleen de kerstboom volledig versierd, ook het graf van haar vader en broer wordt ieder jaar voorzien van een kerstboom en de nodige kerstattributen. 'Ik weet dat ze dat leuk zouden hebben gevonden.'

Al maanden bezig met bedenken en knutselen

De winnende boom optuigen, heeft Amanda twee dagen gekost. 'Ik heb reuma, dus ik moet het verdelen. De ene dag zet ik de boom op en doe ik de lampjes erin, de andere dag versier ik hem helemaal.' De voorbereidingen voor het optuigen beginnen al veel eerder in het jaar. 'In september begint die kortsluiting in mijn hoofd al', lacht Amanda. Dan begint voor haar het kerstseizoen en bedenkt ze wat ze dat jaar wil. 'Ik kijk dan waar ik bepaalde dingen kan kopen, bijvoorbeeld bij de kringloop. Of ik kijk wat ik zelf kan knutselen.' En dat gaat dan zo'n twee maanden door. 'Ja, oktober en november staan helemaal in het teken van kerst.'

Daarbij is Amanda overigens niet alleen met haar eigen boom in de weer. Ondanks de reuma helpt ze haar familie ook vaak met het versieren van de boom. 'Ik vind het gewoon echt heel leuk om te doen. Ik heb de kerstboom van mijn moeder, mijn zus, mijn nichtje en van meerdere vriendinnen versierd.' Daar moeten ze volgens Amanda dan wel wat voor doen: 'Ze moeten wel genoeg spullen in huis halen hoor, ik ga geen boom optuigen als je maar drie kerstballen hebt. Ik ga dan wel graag mee naar het tuincentrum en dan geef ik advies.'