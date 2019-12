Acties boeren in Gouda: 'Afscheid genomen van kaasmarkt die we beroemd gemaakt hebben'

Actievoerende boeren trokken woensdagmorgen naar het centrum van Gouda. Honderdzestig trekkers verzamelden zich op de Markt. 'De melkveehouderij heeft de Goudse kaasmarkt mede beroemd gemaakt', vertelt Floor de Jong, één van de boeren die bij het protest aanwezig was. 'Maar met de nieuwe stikstofregels is het ons niet langer gegund om de kaas te maken. Vandaar dat we vandaag afscheid hebben genomen van Gouda.'

De Jong kwam woensdag met zijn vrouw en dochter vanuit Bergambacht naar Gouda. Hij is tevreden over het verloop van het protest in de kaasstad. 'Het was heel gezellig. Op de markt staat een ijsbaan waar kinderen aan het schaatsen waren. Die werden wel afgeleid', vertelt hij lachend. 'Maar de berichten die op internet staan dat mensen de acties spuugzat zijn, die kloppen niet hoor. Wij hebben voornamelijk positieve reacties gehoord.'

Gouda was een bewust gekozen bestemming voor de actievoerders. Negentig trekkers uit de Krimpenerwaard en zeventig trekkers uit de regio De Meern kwamen hier samen. 'Al jaren wordt er in Gouda op de markt kaas verhandeld. Deze kaas kan alleen gemaakt worden door de melkveehouderij in de regio. En nu dreigt de melkveehouderij dus te verdwijnen. Eeuwenlang zorgen we dus voor de beroemde Goudse kaas, maar hoe lang we dit vol kunnen houden weten we niet.'

'Arrogante houding Rotterdamse haven'

Na het protest in Gouda gingen de boeren op weg naar Rotterdam. 'We proberen bij Moordrecht de A12 op te rijden, maar worden nu tegengehouden door de politie', vertelt De Jong. Volgens de boeren speelt de Rotterdamse haven een belangrijke rol in de huidige problematiek. 'In overleggen met de provincie hebben zij een heel arrogante houding aangenomen. Zij zeggen dat er sprake is van een vrije markt en dat zij de uitstootrechten van de veehouderij wel op gaan kopen. Vandaar dat we willen proberen om de Shell in Pernis te bereiken om ons geluid daar nog een keer te laten horen.'

De Jong is niet bang dat de publieke opinie verandert door de nieuwe acties. 'Wie de eerste keer voor ons was, moet dat nu nog steeds zijn', vertelt de inwoner van Bergambacht. 'Er is namelijk niets veranderd sinds het eerste protest. Op internet wordt wel gedaan alsof men ons spuugzat is, maar vandaag is iedereen heel aardig en positief naar ons. En als iemand toch last heeft van onze actie, dan kunnen ze dat toch best wel voor een keer slikken? Voor ons is dit zo belangrijk. De complete veehouderij dreigt te verdwijnen als ze in Den Haag hun boerenverstand niet snel weer terugkrijgen.'

Lees meer over de boerenprotesten in ons liveblog