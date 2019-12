Huisartsen slaan alarm: 'Beste zorg leveren lukt nu haast niet'

Bij het protest bij het ministerie waren donderdagochtend slechts veertig huisartsen aanwezig. 'Dit zegt heel veel over hoe huisartsen werken', legt Evelien van der Schoor van de belangenvereniging Haagse Huisartsen uit. 'Wij willen mensen beter maken. Liever dat dan hier actievoeren.'

Maar de actie is volgens haar wel broodnodig. 'Iedereen vindt het ontzettend belangrijk dat we de beste zorg leveren, maar dat lukt nu haast niet', legt zij uit. Ze wijst op het personeelstekort in de zorg, de toenemende vraag omdat mensen steeds ouder worden, het papierwerk dat nog altijd te veel is en de wachtlijsten.

Spaak

Eerder dit najaar sloeg het actiecomité ook al alarm over wat 'het stille drama in de huisartsenzorg' wordt genoemd. 'Wekelijks loopt bij duizenden patiënten - zoals demente ouderen, patiënten met psychiatrische problemen en chronisch zieken - doorverwijzing naar de juiste zorg spaak. Het blijkt dat een huisarts per week gemiddeld genomen drie uur besteedt aan vruchteloze doorverwijspogingen naar - met name - thuiszorg- en verpleeginstellingen, ziekenhuizen, instellingen, GGZ, jeugdzorg en verslavingszorg.'

Met een kerstpakket stonden de huisartsen donderdagochtend op de stoep van VWS. 'Met het kerstreces voor de boeg kunnen de ministers nu onmogelijk in een politieke winterslaap vallen.' De huisartsen hebben naar eigen zeggen hun best gedaan om de ernst van de zaak aan te kaarten en mee te denken met oplossingen. De huisartsen komen met een viertal voorstellen waardoor volgens hen de ergste nood gelenigd wordt.

Waaraan zorgeuro uitgeven?

Alle innovatie moet volgens hen de komende vijf jaar ingezet worden om het aantal 'handen aan het bed' op peil te houden. Het Roer Moet Om stelt voor innovaties te belonen die binnen een jaar geïmplementeerd kunnen worden en aantoonbaar bijdragen aan het verlichten of wegnemen van taken van de zorgverleners. Ook pleit het comité voor uniformering van de ICT-systemen waardoor de verbindingen tussen dossiers en zorgverleners vereenvoudigd worden.

De huisartsen houden een pleidooi voor optimale zorg in plaats van maximale zorg. De medische zorgverleners, de zorgverzekeraars en de beleidsmakers moeten met elkaar om de tafel om te bepalen welke behandeling echt bijdraagt aan het leven van de patiënt. De publieke financiering moet volgens de huisartsen gericht zijn op zinvolle zorg. Onnodige en weinig zinvolle medische zorg moet worden teruggedrongen.

Regie in de zorg

Voor de inrichting van een brede basiszorg is volgens hen behoefte aan nieuwe regie. Praktijken, wijken en regio's kunnen volgens de huisartsen alleen functioneren als er gestuurd en gefaciliteerd wordt vanuit één landelijke visie. 'Sloop de financiële schotten en vereenvoudig regelgeving zodat innoveren aantrekkelijk en deelbaar wordt met iedereen in de zorg.'

De laatste kerstaanbeveling is even simpel als revolutionair: 'Maak de huisarts tot publieke voorziening en haal deze uit de zorgmarkt. Door op deze manier in de huisartsenzorg te investeren, haal je de zorg uit het spanningsveld van marktgeoriënteerde en concurrerende zorgverzekeraars.'