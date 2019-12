Fotograaf Erwin Olaf schenkt werken aan Kunstmuseum Den Haag

Een van de werken die Olaf heeft geschonken is het zelfportret American Dream (Self-Portrait with Alex) uit zijn meest recente serie Palm Springs, die speciaal voor de succesvolle tentoonstelling in Den Haag is gemaakt. Vanwege het succes werd de expositie een maand verlengd. In totaal zagen ruim 320.000 bezoekers de tentoonstelling.

Chessmen, 1988, installatiefoto van de complete serie tijdens de tentoonstelling in Fotomuseum Den Haag, Collectie Kunstmuseum Den Haag © Erwin Olaf | Foto: Gerrit Schreurs

Directeur Benno Tempel is blij met de nieuwe aanwinsten: ‘We verrijken onze collectie met de meest iconische foto’s uit de dubbeltentoonstelling. Ik ben bijzonder trots op de verwerving van de volledige serie Chessmen. Deze serie was een van de blikvangers in het Fotomuseum, waar het vroege werk te zien was.’

Kernstuk

‘Ook het zelfportret aan de rand van het zwembad uit de serie Palm Springs – een verwijzing naar David Hockneys wereldberoemde Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) - is een kernstuk in het oeuvre van Olaf. De dubbeltentoonstelling kwam voort uit een decennialange warme band met de kunstenaar. Met deze nieuwe aanwinsten bestendigen we de band ook voor de toekomst.’

Marieke Simons, 1988, Collectie Kunstmuseum Den Haag | Foto: Erwin Olaf

Een van foto’s die Erwin Olaf aan het museum schenkt, Marieke Simons (1988), heeft meteen een plek gekregen in de nieuwe tentoonstelling Onverwachte ontmoetingen – Schenkingen aan de collectie 2002 -2019 in Fotomuseum Den Haag.