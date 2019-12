Leids Museum Boerhaave met 25 museumstukken in Nationale Canon

Eén van de allerbelangrijkste collectiestukken in het museum is een microscoop van de grondlegger van de microbiologie: de in Delft geboren Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723). De door hemzelf gemaakte microscoop heeft een vergrootglas zo groot als een speldenknop en is in z’n geheel niet veel groter dan een luciferdoosje. 'Hij zag een compleet nieuwe wereld toen hij door de microscoop keek’, zegt conservator Tiemen Cocquyt . 'En in die nieuwe wereld bleek ook leven te zitten.'

Van Leeuwenhoek bestudeerde bijvoorbeeld zijn eigen sperma. Daardoor kwam men tot de conclusie dat de man ook een grote rol speelt bij de voortplanting. 'Hij kijkt door z’n microscoop die tot 250 keer kan vergroten en ziet dan spermacellen bewegen en legt dat ook vast met tekeningen.'

Trots

'Hij is ontzettend belangrijk geweest voor de wetenschap', vervolgt Cocquyt. 'Dat we kennis verwerven en wetenschap bedrijven door te observeren en te documenteren is nu normaal, maar voor die tijd was dat helemaal nieuw.'

Museum Boerhaave is het enige museum in Nederland dat 25 objecten in de canon heeft staan. 'Ik ben er ontzettend blij mee', zegt directeur Amito Haarhuis. 'We zijn het nationale museum op het gebied van de wetenschap en we vertellen de verhalen over de belangrijkste ontdekkingen in de wetenschap en op deze manier kunnen we dat weer tot leven wekken.'