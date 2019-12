Groep de Mos boycot debat over Haags coalitieakkoord

Hart voor Den Haag/Groep de Mos blijft donderdag weg bij de benoeming van de twee nieuwe Haagse wethouders. Ook boycot de partij het debat over het coalitieakkoord. De partij noemt het een politieke poppenkast. Fractievoorzitter Richard de Mos: 'Op deze zwarte dag voor de democratie gaan wij wat nuttigs doen in de stad.'

Donderdagmiddag worden de nieuwe wethouders Martijn Balster (PvdA) en Hilbert Bredemeijer (CDA) geïnstalleerd tijdens een raadsvergadering. Ook debatteert de gemeenteraad over het vorige week gepresenteerde coalitieakkoord van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA.

Er moest een nieuwe college komen, omdat VVD, D66 en GroenLinks begin oktober lieten weten dat ze niet meer verder wilden met coalitiegenoot Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Reden was de corruptiezaak die justitie is gestart. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt ex-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui van corruptie. Zij ontkennen.

Fopcoalitie

Hart voor Den Haag zal donderdag dus niet naar de installatie van de nieuwe wethouders en het debat over het akkoord zijn. De partij vindt het een gotspe dat de 'fopcoalitie' de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 negeert en de grootste partij van de stad buitenspel probeert te zetten.

'Wethouder Guernaoui en ik begrepen destijds heel goed dat wij na de invallen van de rijksrecherche niet aan konden blijven', zegt De Mos. 'Om ons te focussen op het bewijzen van onze onschuld, hebben wij ons diezelfde dag nog teruggetrokken. Maar waar wij nada, nopes, nul begrip voor hebben is dat de hele partij en daarmee onze achterban door het old boys network direct bij het grofvuil is gezet. Dat is onaanvaardbaar, zeker ook omdat wij daags na de inval telefonisch aan onze voormalige coalitiepartners hebben laten weten dat we twee andere wethouders naar voren wilden schuiven.'

Eenmalig statement

Volgens De Mos is de boycot een eenmalig statement. 'Met dit statement vertalen wij de woede die er onder de bevolking heerst over de macht van de gevestigde politieke partijen', zegt De Mos. 'Wij zijn altijd bij alle vergaderingen in het stadhuis en zullen bij de inhoudelijke uitwerking van het coalitieakkoord opnieuw onze constructieve bijdrage leveren, maar het feestje van het old boys network wat elkaar weer de banen toeschuift, slaan wij even over.'

De Groep de Mos-fractie gaat naar eigen zeggen 'op deze Zwarte Dag van de Democratie wat nuttigs doen in de stad'. De raadsleden houden een schoonmaakactie in Moerwijk, ze gaan aan het werk in het Haags Dierencentrum en ze gaan de Boodschappen Begeleidingsdienst helpen. Sebastian Kruis van de PVV is het niet eens met de actie van Hart voor Den Haag/ Groep de Most, zegt hij op Twitter.

