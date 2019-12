Verkamering Leidse huizen voortaan aan regels gebonden

Verhuurders in Leiden die in Leiden een pand willen verbouwen tot losse kamers moeten voortaan aan strenge eisen voldoen. Belangrijke punten in het nieuwe beleid zijn onder andere een maximum aantal verkamerde panden per gebied, goed verhuurderschap en dat tussen twee verkamerde panden buiten het centrum voortaan twee niet verkamerde panden moeten zitten.

Leiden is in drie zones opgedeeld, meldt mediapartner Sleutelstad. In de buitenwijken mag maximaal vijf procent van de woningen worden verkamerd, in de wijken rondom het centrum acht procent en in de binnenstad twintig.

In het voorstel van wethouder Fleur Spijker (D66) was het maximum voor het centrum op vijftien procent gesteld. De raad maakte daar gisteravond via een motie van haar partijgenoot Sander van Diepen vijf procent meer van. Op die manier wordt voorkomen dat ongeveer 135 verkamerde panden ‘ontkamerd’ zouden moeten worden, enkel omdat ze boven het vastgestelde percentage uit zouden komen.

