Mikal Tseggai vervangt Martijn Balster als fractievoorzitter van de Haagse PvdA

Met haar 24 jaar is Tseggai het jongste raadslid van de Haagse gemeenteraad. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is ze als vicefractievoorzitter van de sociaaldemocraten actief. Tseggai zegt enorm vereerd te zijn dat ze is gekozen om de fractie te leiden. 'Ik heb veel zin om samen met mijn fractiegenoten aan de slag te gaan voor een eerlijk en sociaal Den Haag waarin iedereen mee kan doen.'

Met het vertrek van Balster uit de gemeenteraad is er ook een plekje vrijgekomen in de fractie van de PvdA. Die positie zal worden opgevuld door Bülent Aydin. Aydin zat van 2014 tot 2018 al namens de PvdA in de Haagse raad en is blij om terug te keren. 'Een stad waar iedereen gelijke kansen heeft op een baan, een betaalbare woning en een mooie toekomst: daar ga ik mij als raadslid voor inzetten. Ik ben erg blij om terug te zijn in de gemeenteraad en kijk er enorm naar uit om aan de slag te gaan.'

LEES OOK: Groep de Mos boycot debat over Haags coalitieakkoord