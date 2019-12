Visboer Dick niet rijk van eekhoornfoto's, maar wel doorgebroken

De Noordwijker (35) loopt met zijn camera door de duinen van Noordwijk. Los van een enkele meeuw zijn er op deze plek niet zoveel dieren te fotograferen voor Dick. Normaal gesproken is hij te vinden op de hei in Brabant of in het buitenland.

In één klap zoveel aandacht, ik stond volop in de schijnwerpers - Dick van Duijn

Dat zijn dan ook de plekken waar hij een paar maanden geleden bijzondere foto's maakte van eekhoorns. Op vakantie in Oostenrijk fotografeerde hij een grondeekhoorn die aan een gele bloem ruikt. 'Het moment was heel bijzonder en wat er daarna gebeurde ook. In één klap zoveel aandacht. Ik stond volop in de schijnwerpers.'

De foto van de grondeekhoorn die de wereld overging. | Foto: Dick van Duijn

De wereld over

Hij stuurde de foto naar een persbureau en al snel ging het beeld de hele wereld over: Fox News, NBC, Daily Mail. Een paar weken erna gebeurde het opnieuw met een foto van een eekhoorn die naar een nootje springt.

Ook deze foto ging viral. | Foto: Dick van Duijn

'Het is voor mij echt het jaar geweest dat ik ben doorgebroken met die twee foto's. Ik heb nu een heleboel volgers en een blauw vinkje gekregen op Instagram', zegt Dick trots. Ook heeft hij een samenwerking met Nikon. 'Ik mag camera's en lenzen uittesten voor ze. En ik heb met de foto's in magazines en alle kranten gestaan, dus dat is wel leuk.'

Publiciteit

In de zomermaanden en de weekenden verkoopt Dick haring in de viskar in de Hoofdstraat. Dus hij moest best even wennen aan al die publiciteit. 'Maar toen ik eenmaal een paar interviews had gegeven, ging het wel makkelijker. Inmiddels ben ik er aan gewend geraakt, het hoort erbij.'

Dick en zijn vader Dirk voor de viskar. | Foto: Omroep West

Of hij er rijk van is geworden? 'Heel veel mensen zeiden dat het een one million dollar-foto was, maar dat viel wel een beetje tegen', lacht hij. 'Ik heb er een leuk extraatje mee verdiend, maar ik ben er niet rijk van geworden.'

Ultieme droom

Voorlopig blijft hij dan ook nog in de viskar werken. 'Vanaf maart, april begint het seizoen weer. Dan ga ik sowieso nog wel een jaar bij de viskar staan, we zien wel wat er dan op mijn pad komt. Mijn ultieme droom is nog steeds om te leven van fotografie.'