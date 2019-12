Van As legt zich niet neer bij besluit ADO: 'Ik wil mijn werk afmaken'

'Ja, voor de tegenvallende prestaties en de huidige plek op de ranglijst ben ik deels verantwoordelijk', klinkt Jeffrey van As schuldbewust een dag nadat hij op non-actief is gesteld bij ADO Den Haag. 'Maar voor mij is het verklaarbaar. Dat ik van het een op het andere moment vrijgesteld ben van werk valt rauw op mijn dak. Mijn intentie is om door te gaan bij de club.'

'Als je na een zevende plaats en een negende plaats deze zomer te horen krijgt dat het spelersbudget met zes ton naar beneden gaat, weet je dat het lastiger gaat worden', vertelt Van As zijn verhaal. Daarnaast is Van As ook verbolgen over de verkoopprijs voor Nasser El Khayati en Wilfried Kanon. 'Mijn advies was om ze niet te verkopen voor de bedragen die geboden werden', zegt hij daarover. 'Toch werden beide spelers voor een laag bedrag verkocht en kon het geld niet geherinvesteerd worden. Ook toen hebben Fons Groenendijk en ik de handschoen opgepakt en ingezet op een twaalfde plek.'

Zo liep El Khayati de deur uit voor 700.000 euro. De verkoop van de middenvelder werd gedaan door de Raad van Commissarissen en toenmalig interim-directeur Henrik-Jan Rinner. Wilfried Kanon vertrok voor 600.000 euro in een deal die werd gedaan door het toenmalige directieteam, waar Van As geen deel van uitmaakte.

Botman en Nunnely niet haalbaar

Door de bezuiniging van 600.000 euro en het niet mogen herinvesteren van de transferinkomsten konden alle gemaakte lijstjes de prullenbak in. Spelers als Sven Botman (nu SC Heerenveen), Che Nunnely (Willem II), Zakaria Aboukhlal (AZ) en Tjaronn Chery (Maccabi Haifa) waren niet haalbaal. ADO kwam bij een andere categorie spelers uit. 'Dat wisten we, maar toch leeft de overtuiging dat deze groep in de Eredivisie kan blijven. Het heeft sportief in de eerste seizoenhelft nogal eens tegengezeten. Daarnaast is ook het werkklimaat sinds het vertrek van Mattijs Manders (vorige directeur red.) veranderd. ADO zit nu gewoon lastig, maar komt daar zeker uit.'

De mededeling van algemeen directeur Mohammed Hamdi en United Vansen-CEO Felix Wu dat Van As sinds maandag is vrijgesteld van werkzaamheden bij ADO kwam hard aan. 'Ik heb een prima relatie met de nieuwe directeur en werk goed met hem samen. Onlangs heeft Hamdi namens het directieteam - bestaande uit CEO Mohammed Hamdi, CFO Rinner en directie-adviseurs Frans van Steenis en Kees Jansma - nog een mail gestuurd naar de grootaandeelhouder om mijn contract te verlengen. Er zijn ook mails waaruit blijkt hoe tevreden ze zijn. Daarom verbaas ik mij ook over de uitspraken van Hamdi in de media over 'schoon schip maken'.

'Intentie om door te gaan'

Van As vervolgt: 'Ik ben drie weken terug nog in China geweest en daar heb ik gesprekken gevoerd over de toekomst. Daarom valt het rauw om mijn dak. Ik heb drie jaar lang hard gewerkt en ik weet dat de spelers en staf mij volledig steunen. Daarom ben ik er ook van overtuigd dat ADO hier uit gaat komen. Natuurlijk weet ik hoe het werkt in de sport. Als de prestaties minder zijn is de trainer of technisch manager de kop van Jut. Maar nogmaals. Het is allemaal verklaarbaar en ik heb het gevoel dat ADO hier weer uit komt. Daarom is mijn intentie om door te gaan en me hier niet bij neer te leggen.'

Algemeen directeur Mohammed Hamdi laat weten niet te willen reageren en verwijst naar het persbericht dat de club dinsdag heeft uitgebracht.

Kees Jansma opgestapt

Dinsdag stapte directie-adviseur Kees Jansma vrijwillig op bij ADO Den Haag. Hij liet in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf weten dat zijn adviezen niet worden opgevolgd. Daarnaast vindt hij dat er binnen de club onzorgvuldig met mensen wordt omgegaan. 'Daar wil ik geen deel van uit maken. Daarom heb ik gezegd: joh, ga vooral lekker verder zonder mij en laten we duimen dat alles goed komt.'