Handbalsters gekozen tot sportploeg van het jaar

Het Nederlands vrouwenhandbalteam is gekozen tot sportploeg van het jaar. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade, met onder meer aanvoerster Danick Snelder uit Pijnacker en de Wateringse tweede doelvrouw Rinka Duijndam, won zondag in Japan historisch goud op het WK in Japan na een zinderende finale tegen Spanje.

De handbalsters kregen op het Sportgala in AFAS Live Amsterdam de meeste stemmen van de sporters en de vakjury. Ze wonnen de verkiezing van Ajax, het Nederlands vrouwenvoetbalteam, de teamsprinters van het baanwielrennen en de roeiers van de dubbelvier.

Sportkoepel NOC*NSF wijzigde in de afgelopen dagen in allerijl de regels om de succesvolle handbalploeg alsnog te kunnen toevoegen aan de genomineerden. Het vrouwenteam, dat dinsdag nog feestelijk werd onthaald op Schiphol bij terugkeer in Nederland, kreeg de bijbehorende Jaap Eden Trofee uit handen van actrice Monic Hendrickx.

Ultieme bekroning

De handbalsters van Oranje behaalden in 2015 al zilver op het WK, maar in het Japanse Kumamoto volgde de ultieme bekroning van hun gestage opmars naar de wereldtop. Het toernooi begon nog stroef met een nederlaag tegen Slovenië, maar Oranje richtte zich op en boekte knappe zeges op Servië, Noorwegen en in de halve finale op Rusland. Estavana Polman werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi, Lois Abbingh was de topscorer met liefst 71 treffers.

'We zijn heel erg verrast hier te staan. Een week geleden hadden we dat niet gedacht. We zijn heel erg dankbaar dat de regels van het gala voor ons een beetje zijn aangepast', aldus aanvoerster Danick Snelder. 'We staan hier met een heel mooie groep. Maar er zijn ook meiden bij die net niet voor het WK zijn geselecteerd of geblesseerd zijn. Zij horen er ook bij en hebben het handbal ook op de kaart gezet. We hopen dat we nog mooie dingen mee gaan maken op de Olympische Spelen in Tokio.'

Plat beste paralympiër

Jetze Plat is voor de tweede keer in zijn carrière uitgeroepen tot paralympisch sporter van het jaar. De 28-jarige inwoner van Vrouwenakker won dit jaar voor de derde keer zowel de tijdrit als de wegwedstrijd op de WK para-cycling. Voorts veroverde hij voor het vierde jaar op rij de wereldtitel op de para-triatlon.

Plat is een sporter die voortdurend zijn grenzen opzoekt. Hij reed in maart een werelduurrecord op de wielerbaan van Alkmaar op de handbike. In dat uur legt hij maar liefst 44,7 kilometer af. Hij kreeg de bijbehorend Jaap Eden Trofee uit handen van minister Bruno Bruins van Sport. Plat werd in 2017 ook gekozen tot paralympisch atleet van het jaar.

Carrièreprijs voor Krajicek

Richard Krajicek heeft woensdag tijdens het Sportgala de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs ontvangen. De oud-tennisser uit Den Haag, die in 1996 Wimbledon op zijn naam schreef, ontving in de AFAS Live uit handen van Marianne Timmer de bijbehorende plaquette. De oud-schaatsster won de prijs vorig jaar.

Krajicek is bij de mannen de enige Nederlandse tennisser die ooit een grandslamtoernooi won. In 2003 nam hij, als gevolg van een slepende elleboogblessure, afscheid als topsporter. Krajicek is inmiddels al jarenlang directeur van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Nog tijdens zijn carrière richtte Krajicek de Richard Krajicek Foundation op. Hiermee stimuleert hij sportieve activiteiten voor jongeren in aandachtswijken, waar de jeugd weinig mogelijkheden heeft om te sporten.

Allergrootste sportlegendes

'We zijn een klein land, maar in sportieve prestaties een heel groot land. Laten we de sport nog verder brengen, laten we kinderen stimuleren om een tennisracket of hockeystick op te pakken', was de boodschap van Krajicek in zijn dankwoord.

De Carrièreprijs is na het overlijden van vliegende huisvrouw Blankers-Koen in 2004 in het leven geroepen door sportkoepel NOC*NSF om de allergrootste sportlegendes uit de Nederlandse geschiedenis te eren. Eerdere winnaars zijn Sjoukje Dijkstra, Anton Geesink, Ard Schenk, Johan Cruijff, Nico Rienks, Leontien Zijlaard-van Moorsel, Peter Blangé, Inge de Bruijn, Pieter van den Hoogenband, Edwin van der Sar uit Voorburg, Anky van Grunsven, Teun de Nooijer, Rintje Ritsma, Joop Zoetemelk uit Rijpwetering, Esther Vergeer en Yvonne van Gennip. De laatste vijf winnaars van deze prijs bepalen steeds samen wie de prijs uitgereikt krijgt.

Sportman en sportvrouw

Tijdens het gala werden ook andere prijzen uitgereikt. Zo zijn wielrenner Mathieu van der Poel en atlete Sifan Hassan verkozen tot sportman en sportvrouw van het Jaar. Skateboardster Keet Oldenbeuving (15) ontving de zogeheten Young Talent Award.

