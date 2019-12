Oud-tennisser Richard Krajicek wint carrièreprijs

Hagenaar Richard Krajicek heeft woensdag tijdens het Sportgala de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs ontvangen. De oud-tennisser, die in 1996 Wimbledon op zijn naam schreef, ontving in de AFAS Live uit handen van Marianne Timmer de bijbehorende plaquette. De oud-schaatsster won de prijs vorig jaar.

Krajicek is bij de mannen de enige Nederlandse tennisser die ooit een grandslamtoernooi won. In 2003 nam hij, als gevolg van een slepende elleboogblessure, afscheid als topsporter. Krajicek is inmiddels al jarenlang directeur van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Nog tijdens zijn carrière richtte Krajicek de Richard Krajicek Foundation op. Hiermee stimuleert hij sportieve activiteiten voor jongeren in aandachtswijken, waar de jeugd weinig mogelijkheden heeft om te sporten.

'We zijn een klein land, maar in sportieve prestaties een heel groot land. Laten we de sport nog verder brengen, laten we kinderen stimuleren om een tennisracket of hockeystick op te pakken', was de boodschap van Krajicek in zijn dankwoord.

Allergrootste sportlegendes

De Carrièreprijs is na het overlijden van vliegende huisvrouw Blankers-Koen in 2004 in het leven geroepen door sportkoepel NOC*NSF om de allergrootste sportlegendes uit de Nederlandse geschiedenis te eren. Eerdere winnaars zijn Sjoukje Dijkstra, Anton Geesink, Ard Schenk, Johan Cruijff, Nico Rienks, Leontien Zijlaard-van Moorsel, Peter Blangé, Inge de Bruijn, Pieter van den Hoogenband, Edwin van der Sar, Anky van Grunsven, Teun de Nooijer, Rintje Ritsma, Joop Zoetemelk, Esther Vergeer en Yvonne van Gennip. De laatste vijf winnaars van deze prijs bepalen steeds samen wie de prijs uitgereikt krijgt.

Tijdens het sportgala werden ook andere prijzen uitgereikt. Zo werden fietser Mathieu van der Poel en atlete Sifan Hassan verkozen tot Sportman en Sportvrouw van het Jaar.

