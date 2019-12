Haagse politici blikken terug op bewogen jaar in Haags Eindejaarsdebat op Radio West

Vertegenwoordigers van alle partijen in de Haagse gemeenteraad gaan vrijdag 20 december op 89.3 Radio West met elkaar in debat tijdens het Haags Eindejaarsdebat 2019. Na een bewogen politiek jaar is er genoeg gespreksstof om met de partijen terug te blikken en vooruit te kijken. Het debat is vanaf 17.30 uur te volgen op 89.3 Radio West en via de onlinekanalen van Omroep West.

Voor Den Haag was 2019 een ongekend jaar dat begon met de vonkenregen die over Scheveningen trok. Pauline Krikke nam vervolgens in oktober ontslag als burgemeester, het Openbaar Ministerie startte een corruptieonderzoek naar twee wethouders en een raadslid en uiteindelijk viel de coalitie uiteen. Ook het afblazen van de vreugdevuren in Den Haag zorgt voor onrust op in de stad.

Reden voor Omroep West om in de uitzending van Studio Haagsche Bluf met alle partijen uit de gemeenteraad te debatteren over het afgelopen jaar. Het zal gaan over de thema’s integriteit, het vertrouwen van de burger in de politiek en hoe het nu verder moet in 2020? Het debat wordt geleid door presentator Tjeerd Spoor en politiek verslaggevers Lot van Bree en Maarten Brakema.

Bezoekers welkom

Het debat is live te volgen via 89.3 Radio West en online via de Omroep West-app en op omroepwest.nl. Het programma Studio Haagsche Bluf start om 16.00 uur. Het debat begint in die uitzending om 17.30 uur. Bezoekers zijn welkom om de uitzending bij te wonen. Belangstellenden kunnen zich uiterlijk om 17.00 uur melden bij de centrale bibliotheek aan het Spui in Den Haag.