Risico's in het verkeer in kaart gebracht: 'We moeten echt aan de slag'

Tussen 2006 en 2014 daalde het aantal verkeersslachtoffers, maar de laatste jaren stijgt dit aantal juist weer. Zo waren er in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag zo'n 30 verkeersdoden in 2014, in 2018 waren er 53 verkeersdoden te betreuren. Ook in het aantal gewonden door verkeer is er regionaal een stijging te zien: 3916 in 2014 tegenover 4336 in 2018. 'We moeten echt aan de slag', is dan ook het advies van het rapport dat donderdag middag werd gepresenteerd.

In het rapport staan de belangrijkste risico's wat betreft verkeersveiligheid. Zo zijn er in de Metropoolregio - waar 23 gemeenten deel van uit maken – te veel smalle fietspaden ten opzichte van de hoeveelheid fietsers. Ook zijn er te veel soorten weggebruikers met verschillende snelheden die dezelfde weg gebruiken, denk daarbij aan auto's, fietsers, scooters, elektrische fietsen en segways.

Te grote verschillen in regels

Daarnaast merkt het rapport op dat er teveel obstakels op en naast fietspaden zijn en dat er binnen de regio grote verschillen zijn op fietspaden. Zo mag je op de ene plek weer wel met een brom- en/of snorfiets op het fietspad en op de andere plek weer niet.

Ook zouden de voorrangsregels te sterk van elkaar verschillen in bepaalde gebieden. Naast fietspaden zijn er ook teveel 30 km/u-wegen die niet aan de richtlijnen voldoen, waardoor er op die wegen veelal harder wordt gereden.

Er wordt te hard gereden in woonwijken en bij scholen

Tot zo ver de fysieke risico's. Het rapport heeft ook een analyse over de risico's van gedrag. Bij scholen en in woonwijken wordt te hard gereden, aldus de onderzoekers. Daarnaast zijn er te veel verkeersdeelnemers die niet bewust aan het verkeer deelnemen doordat zij muziek luisteren of hun telefoon gebruiken.

Verder is een risico dat verkeersdeelnemers vaak slecht zichtbaar zijn, omdat zij geen verlichting hebben. Een ander gedragsaspect is het gebruik van drugs in het verkeer. Dat aantal stijgt, vooral onder jongeren. Terwijl alcoholgebruik in het verkeer flink daalt. Naast dat er bij scholen te hard wordt gereden, is de schoolomgeving volgens het rapport vaak onoverzichtelijk, onder meer door foutparkerende ouders.

Bieden schoolzones de oplossing?

Eén van de scholen die maatregelen heeft genomen, is de Nicolaas Beetsschool in Rijswijk. Zij hebben een zogenoemde schoolzone met herkenbare verkeersborden waardoor de verkeersveiligheid wordt verbeterd. 'We merken dat automobilisten langzamer rijden,' zegt directeur Peter Holswilder. 'Het is minder scheuren in de wijk. Ouders geven ook aan dat ze zich bewuster zijn van het feit dat hier een school zit.'

Toch zijn de reacties bij ouders verdeeld. 'Ik zie ze nog wel eens tegendraads inrijden', zegt een van de ouders. 'Ik ben heel tevreden', zegt een ander. Weer een andere ouder die zijn kind op komt halen noemt de schoolzone een 'verbetering'. Maar volgens hem is het nog steeds gevaarlijk. 'Mensen rijden nog steeds best wel hard hier.'

Werk aan de winkel

Een hoop gemeenten hebben volgens de onderzoekers verkeersveiligheid niet hoog op het prioriteitenlijstje staan. Slechts een paar gemeenten hebben een klein budget beschikbaar voor gedragsbeïnvloeding en de aanpak van infrastructuur. In de meeste gemeenten is er ook geen aparte medewerker op het gebied van verkeersveiligheid aanwezig.

En dus is er werk aan de winkel. In de periode tot juni 2020 gaat de Metropoolregio met alle partijen (politie, gemeenten en organisaties zoals de Fietsersbond) aan de slag met het pakket aan concrete maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Lobbyen

De Metropoolregio zal ondertussen lobbyen voor meer financiële middelen voor verkeersveiligheid, meer uniformiteit in verkeersregels en voor meer politie en BOA-inzet op de handhaving van die regels. Daarnaast gaan ze gemeenten die de risico’s in kaart gaan brengen, ondersteunen met subsidies en data. De gemeenten moeten op hun plaats naast het in kaart brengen, maatregelen gaan uitvoeren en monitoren.

