Den Haag verleidt mensen het onderwijs in te gaan: een derde vacatures opgevuld met zij-instromers

Een van die zij-instromers is Bart Brink. Na jaren in de ICT te hebben gewerkt, luistert hij een paar jaar geleden naar een gevoel dat al lang sluimert. Hij wil eigenlijk graag les gaan geven. Zijn kennis overbrengen aan jonge mensen. En na een beetje zoeken, vindt hij een plek op het Haagse Maris College. En hoewel het hard werken is, geniet hij iedere dag. 'Ik heb er vanaf de eerste dag enorm veel energie van gekregen', zegt Brink. 'Er ging van alles fout, maar dat hoort erbij. Het is fantastisch leuk om te doen.'

In Den Haag en omstreken wordt veel gedaan om extra leerkrachten te vinden. De Rode Loper, een samenwerkingsverband van 41 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg, is zo'n organisatie die op zoek gaat naar mensen die de overstap naar het voortgezet onderwijs willen maken. En dat in een tijd waarop je steeds het personeel in actie ziet voor meer loon en een lagere werkdruk. 'Gelukkig vinden steeds meer mensen het toch aantrekkelijk om het onderwijs in te gaan en de arbeidsvoorwaarden even aan de kant te schuiven', zegt coördinator van De Rode Loper, Gert van der Ham.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Volgens Van der Ham stappen mensen toch in het onderwijs vanuit het maatschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel. 'Misschien is de private omgeving aantrekkelijker, maar toch stappen we in het onderwijs. Dat is alleen maar toe te juichen, want we hebben ze echt hartstikke nodig om onze jeugd de kans te geven die ze verdienen.'

Mede door de inspanningen van de Rode Loper neemt het aantal zij-instromers toe. Een derde van de vacatures in het onderwijs wordt nu vervuld door mensen die eerst een andere baan hadden. De Rode Loper wordt gesubsidieerd door gemeente Den Haag.

Nog steeds tekort

Neemt niet weg dat er nog steeds grote vraag is naar nieuwe mensen. Op dit moment zijn er 2.000 leraren werkzaam op scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Er is een tekort van dertig tot veertig leraren.

Dus roept ook de gemeente Den Haag mensen op om na te denken over een overstap. 'Geweldig dat er al veel mensen kiezen voor het onderwijs, dat geeft aan dat onderwijs een mooi beroep is', zegt wethouder Saskia Bruines. 'Juist vanuit de technische beroepen komen veel zij-instromers. Die hebben we keihard nodig, dus het mes snijdt aan twee kanten.'

LEES OOK: Kabinet: 'Harder trekken aan lerarentekort grote steden'