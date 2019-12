Kiki Bertens doet mee aan de Olympische Spelen in Tokyo

Kiki Bertens doet komende zomer mee aan de Olympische Spelen in Tokyo. De Wateringse, nummer negen van de wereld, maakte dat donderdag via tennisbond KNLTB bekend.

Doordat ze aan de Olympische Spelen meedoet , moet ze ook wedstrijden spelen in de Fed-Cup. Dat houdt in dat ze op 7 en 8 februari in Den Haag het namens Nederland opneemt tegen Wit-Rusland. Eerder uitte ze haar zorgen over de deelname aan de wedstrijden in Den Haag. Het zou haar drukke tennisschema verstoren.

'Voor mij persoonlijk is het ieder jaar al een hele klus is om het individuele toernooischema van de WTA (tennisfederatie red.) enigszins fris en scherp vol te houden tot het einde van het seizoen', schreef ze op haar Instagrampagina. 'Afgelopen seizoen heb ik te veel toernooien gespeeld om me nog goed te blijven voelen en nog maximaal te kunnen presteren. Ik was volledig opgebrand.'

Debuut

Begin december schreef de Volkskrant dat Bertens financieel gecompenseerd wilde worden voor haar deelname in Tokyo. Ze sprak dat op haar Instagrampagina tegen. 'Laat dit duidelijk zijn. Geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt', schreef ze.

In 2016 maakte Bertens haar debuut op de Spelen. Ze verloor toen in de eerste ronde van de Italiaanse Sara Errani.

