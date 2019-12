Onderzoek naar vermiste Mohamed Anaya gestopt

Het onderzoek naar de vermiste Mohamed Anaya uit Rotterdam is gestopt. De 26-jarige man is sinds half juni vermist. Zijn auto werd gevonden aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk, maar van Anaya zelf is nog geen spoor gevonden. Als er nieuwe informatie binnenkomt, zal dat weer worden onderzocht, laat de politie donderdag weten.

De politie houdt er rekening mee dat Anaya problemen had in het criminele milieu en dat zijn verdwijning te maken heeft met een partij verdwenen of onderschepte drugs. Op 14 juni, de dag waarop Anaya voor het laatst is gezien, had hij een afspraak in Den Haag. Drie dagen later vond de politie zijn Volkswagen Golf in Rijswijk.

Een team van twintig rechercheurs heeft maandenlang onderzoek gedaan, zonder resultaat. Er werd aandacht aan de zaak besteed in verschillende opsporingsprogramma's, waaronder Team West. Het Openbaar Ministerie loofde een beloning van 10.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de Rotterdammer.

'Kan niet zo zijn dat niemand iets weet'

'Uiteraard kunnen wij verder met deze zaak als er mensen alsnog willen praten. Het kan niet zo zijn dat niemand iets weet van de verdwijning van Anaya. Hopelijk zijn er mensen die nu wel kunnen en willen praten, zodat we alsnog deze vermissingszaak kunnen oplossen', zegt de politie.

Van Anaya is bekend dat hij een crimineel verleden heeft. Hij werkte als 'uithaler' in de haven van Rotterdam, waarbij hij ingevoerde partijen cocaïne uit containers haalde. In 2013 werd hij daarvoor opgepakt, toen hij 350 kilo coke wilde binnenhalen. In 2016 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar.