'Krottenkoning' probeert via rechter opknappen Huize Ivicke te voorkomen

‘Krottenkoning’ Ronnie van de Putte probeert via de rechter te voorkomen dat de gemeente Wassenaar op zijn kosten herstelwerk gaat uitvoeren aan Huize Ivicke. Daarover diende donderdag een zaak bij de rechtbank in Den Haag. Vrijdag doet de rechter uitspraak.

Vrijdag loopt de deadline af die de gemeente heeft gesteld aan de vastgoedmagnaat die bekend staat om het niet onderhouden van zijn bezit. Huize Ivicke is zwaar vervallen en sinds anderhalf jaar gekraakt.

De gemeente wil dat het monument wordt opgeknapt, en daar moet Van de Putte van burgemeester en wethouders voor de zomer mee beginnen. Voor vrijdag had hij echter het pand ‘wind en waterdicht’ moeten maken. Volgens de krakers is er nog geen bouwvakker gesignaleerd bij het vervallen landhuis. Ook hebben zij geen aanschrijven gehad over een mogelijk vertrek. 'Als iemand ons uit Ivicke wil hebben, moet dat sowieso via een rechtszaak', zegt één van hen. En daarover is nog niets bekend.

Voorlopige voorziening

De Muntendamsche Investerings Maatschappij, één van de bedrijven van Ronnie van de Putte, heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van B en W en de daarin gestelde termijnen. Maar omdat de gemeente dit bezwaar nog niet officieel heeft afgehandeld, is Van de Putte naar de rechter gestapt voor een zogenoemde 'voorlopige voorziening'. Hij wil dat de termijnen waarin hij iets moet doen, worden opgerekt.

In het besluit van burgemeester en wethouders van 19 november staat ook dat de gemeente de werkzaamheden gaat uitvoeren als niets doet. Hij krijgt dan de rekening gepresenteerd. Dat geldt zowel voor het wind- en waterdicht zijn van het pand, als de grotere renovatie. Ook hiertegen heeft de omstreden vastgoedmakelaar bezwaar aangetekend.

Cuypersgenootschap

Het Cuypersgenootschap is ook betrokken bij de rechtszaak die Van de Putte heeft aangespannen tegen de gemeente Wassenaar. Het genootschap zet zich in voor de bescherming van bouwkundig erfgoed, en heeft vaker aangedrongen op maatregelen om Huize Ivicke te beschermen tegen verder verval.

Mede op hun verzoek heeft Wassenaar in 2017 de gemeente een dwangsom opgelegd aan Van de Putte, maar is daarna toch weer gaan praten over het opknappen van Ivicke. Dat leverde niets op. Daarom is 19 november besloten tot 'bestuursdwang', laat een woordvoerder van de gemeente weten. 'We zijn blij dat dat de gemeente Wassenaar tot daden is overgegaan', zegt secretaris Leo Dubbelaar.