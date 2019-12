Nieuw ballet A Christmas Carol in Haagse sferen

A Christmas Carol is een typisch Engels verhaal zou je denken. Maar, zoals inmiddels ook gebruikelijk, niet bij DDDDD. Het gezelschap van Thom Stuart en Rinus Sprong heeft het verhaal verplaatst van Londen naar Den Haag. De klokken die je hoort luiden aan het begin van de voorstelling zijn dus niet van de Big Ben, maar van de Haagse Grote kerk. En het decor bestaat uit 22 verschillende, herkenbare Haagse gevels van voor 1900, in sepiakleuren. Stuart: 'Het spelletje dat je gaat spelen tijdens de voorstelling is: welke gebouwen herken ik en welke niet.'

De componist Carl Davis moest eerst wel overtuigd worden. Davis: 'Ik moest aan het idee wennen. Maar het punt is: iedereen die meedoet aan de voorstelling komt hier vandaan. Dus ze zullen de Haagse setting en de Haagse klokken herkennen. Het enige wat nog Engels is, zijn de kerstliederen.' Het is een van de vele veranderingen die zijn doorgevoerd aan het ballet uit 1995. Want ook de choreografie is helemaal nieuw. En Davis heeft nieuwe scènes en muziek toegevoegd.

Gesamtkunstwerk

In de originele opvoering werd A Christmas Carol opgevoerd door het Northern Ballet uit Leeds. Niet alleen nam de kleine bezetting de dans voor zijn rekening, maar ook de zangpartijen. Wat volgens Davis revolutionair was voor die tijd. Maar de zangpartijen worden nu voor een groot deel verzorgd door het Theaterkoor Dario Fo. De cast is bovendien fors uitgebreid: zo’n 85 per voorstelling.

Thom Stuart (l) ontvangt Carl Davis en zijn vrouw tijdens de repetities van A Christmas Carol | Foto: Omroep West

Davis heeft diepe bewondering voor de werkwijze van Thom en Rinus: 'In het Duits hebben ze daar een naam voor: Gesamtkunstwerk. Een creatie waar alle kunstvormen samenkomen. Design, muziek, theater, acteren, zang en dans. Alles is inbegrepen. En het gaat ons lukken. Het wordt heel mooi.'

Paul McCartney

De samenwerking met Carl Davis mag op z’n minst bijzonder worden genoemd. Zijn oeuvre is zeer omvangrijk. Zo won hij onder meer de BAFTA (de Engelse Oscar) voor de soundtrack van The French Lieutenant's Woman. Ook schreef hij ter gelegenheid van het 150-jarige jubileum van The Royal Liverpool Philharmonic Orchestra het Liverpool Oratorio, samen met Sir Paul McCartney: 'Niet bepaald een danser, haha. Maar een geweldig liedjesschrijver'.

Rinus Sprong als Scrooge in A Christmas Carol | Foto: Omroep West

Na Alice in Winter Wonderland is A Christmas Carol de tweede samenwerking met DDDDD. Ondanks zijn hoge leeftijd zit er volgens Stuart meer in het vat: 'Hij vindt het fantastisch. Hij is 83 jaar oud, maar die man heeft dit jaar in Slowakije en Amerika allemaal nieuwe balletten gemaakt en we hebben plannen voor kerst 2022.' Welke kan hij niet verklappen, want dat is nog een rechtenkwestie.

Zielige jongen

Davis heeft ook bewondering voor de samenwerking met professionals en amateurs, en dan ook nog eens van jong tot oud. Zoals de 9-jarige Quan Wassens, die debuteert met de rol van kleine Kees, een jongetje dat slecht ter been is. Quan: 'Zijn ouders kunnen hem niet naar het ziekenhuis brengen, want die hebben weinig geld. Ik denk een beetje zielige jongen, die best wel wat kan, maar het moeilijk heeft in zijn leven.'

De 9-jarige Quan Wassens als kleine Kees | Foto: Omroep West

En dat is volgens Stuart natuurlijk een mooi ingrediënt: 'Het is echt een kerstverhaal. Een heel mooi verhaal over menselijke emoties. Ja, als er niks te huilen, te lachen of te genieten valt. Ik wil dat het mensen raakt, dat het iets doet. En ik denk dat het ons wel gaat lukken.'

Onvergetelijke kerst

Voor Quan wordt het in ieder geval een onvergetelijke kerst: 'Want dan is de première en dan is mijn eerste voorstelling in zo’n grote productie. Dat maak je niet vaak mee. En dan ook nog zo'n grote rol mogen spelen, dat is gewoon een droom. En die komt nu uit.' Dat daar zenuwen bij horen is niet meer dan logisch: 'Ik ben een klein beetje zenuwachtig. Maar dat is wel een gezonde spanning.'