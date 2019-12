Den Haag gaat duurzamer eten: voorstel krijgt meerderheid omdat Groep de Mos afwezig is

Op en rond het Haagse stadhuis gaat voortaan duurzamer gegeten worden. Donderdagavond kreeg het voorstel 'Duurzaam voedsel; nog een tandje bijzetten' van de Partij voor de Dieren, de Haagse Stadspartij en de PvdA voldoende steun. Het voorstel kreeg een meerderheid omdat Hart voor Den Haag/Groep de Mos de raadsvergadering had geboycot en niet aanwezig was.

Duurzaam eten is niet iets dat Hart voor Den Haag/Groep de Mos voorstaat. Het voorstel waarin maatregelen staan die moeten leiden tot het aanbieden van gezonder en duurzaam geproduceerd voedsel, zou gesneuveld zijn als de grootste partij in de Haagse gemeenteraad aanwezig was geweest tijdens de raadsvergadering. Maar de partij was afwezig bij de vergadering omdat er ook gedebatteerd werd over het vorige week gepresenteerde coalitieakkoord. Hart voor Den Haag noemt het nieuwe college een 'fopcoalitie' omdat het de grootste partij buiten spel heeft gezet.

De boycot van de vergadering door de acht raadsleden van Hart voor Den Haag/Groep de Mos bleek een voordeel voor de indieners van het voorstel over duurzaam voedsel. Hun voorstel kreeg donderdagavond een meerderheid. VVD, CDA, PVV, de Islam Democraten en Nida stemden tegen.

Dierenwelzijn

Reden voor het voorstel is de impact die de productie van dierlijke producten zoals vlees en kaas hebben op het klimaat, het milieu en dierenwelzijn. 'Door af en toe plantaardig te eten en te zien dat dit normaal is zullen mensen eerder geneigd zijn om dit thuis ook vaker te eten', zegt Robert Barker van de Partij voor de Dieren.

Volgens Janneke Holman van de PvdA is er nog veel te behalen op het gebied van voedsel uit de buurt. 'We wonen naast het Westland, maar een groot deel van onze groente en fruit importeren we van ver', zegt zij. Met het aannemen van het voorstel, gaat de gemeente het gebruik van gezond, lokaal, seizoensgebonden en duurzaam geproduceerd voedsel stimuleren. Zowel in de eigen organisatie als bij zorginstellingen, scholen en bijvoorbeeld sportkantines.

Volkstuinen

Ook volkstuinen of andere gemeenschapsinitiatieven rond voedsel kunnen bijdragen aan het verbeteren van gezondheid, denken de partijen. 'Voedselinitiatieven en projecten bereiken nu nog te weinig Hagenaars', zegt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. 'De gemeente kan lokale initiatieven actief ondersteunen door het delen van kennis, te werken aan bewustzijn en hier in de ontwikkeling van de stad ruimte voor te maken.'

