Debat over nieuwe coalitie zonder Groep De Mos wil nooit een echt debat worden

Hoe voer je een debat over een nieuwe coalitie met een op een aantal belangrijke punten nieuw akkoord, zónder dat de grootste partij in de gemeenteraad daarbij aanwezig is? Eigenlijk niet, bleek donderdag tijdens de bespreking van 'Samen voor de stad', het stuk op basis waarvan VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA de komende tweeënhalf jaar Den Haag willen gaan besturen.

De geschiedenis die leidde tot de noodzaak van het opstellen van dat nieuwe coalitieakkoord is bekend. De Rijksrecherche doet in de vroege ochtend van 1 oktober invallen in de woningen en werkkamers in het stadhuis van de wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui (Groep de Mos) in een onderzoek dat zich richt op ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. De wethouders ontkennen later iets misdaan te hebben. Maar omdat volgens de andere coalitiepartijen Groep de Mos te weinig afstand te neemt van de eigen wethouders, sneuvelt de coalitie een paar dagen later.

Oud-wethouder Tom de Bruijn (D66) wordt gevraagd een nieuw stadsbestuur te smeden. Na twee maanden onderhandelen, presenteren de blijvers VVD, D66 en GroenLinks nu met CDA en PvdA ruim een week geleden hun afspraken op een moment dat Den Haag er financieel niet al te geweldig voor staat. Dat akkoord wordt dan ook gekenmerkt door zuinigheid en soberheid.

Forse bezuinigingen

Zo wil de nieuwe coalitie fors bezuinigen: vijftig miljoen euro. Maar omdat dit niet voldoende oplevert om dreigende tekorten op te vangen, gaat ook de onroerendezaakbelasting (OZB) voor het eerst in mensenheugenis omhoog en moeten bijvoorbeeld ook toeristen meer gaan betalen voor een nachtje in een hotel. Daardoor ontstaat bijvoorbeeld wel de ruimte om bezuinigingen op zorg en welzijn deels terug te draaien en een poging te ondernemen de woningbouw – vooral voor de onderkant van de markt – een beetje op gang te helpen.

Groep de Mos staat aan de kant. En hekelt de gang van zaken. Want volgens partijleider Richard de Mos zou er bereidheid zijn geweest om de twee wethouders te vervangen door bestuurders met een schoon blazoen. Maar, zo blijkt vandaag, andere partijen kunnen zich niet herinneren dat er ook een daadwerkelijk aanbod daartoe is gedaan. 'Bij mij zijn geen namen van mogelijke wethouders bekend', aldus fractieleider Arjen Kapteijns van GroenLinks. Hij is ook het meest uitgesproken over de afwezigheid van Hart voor Den Haag/Groep de Mos tijdens het debat. 'Het is een schoffering van de democratie dat hij er niet is.'

Oppositie is mild

De wel aanwezige oppositie is mild over het akkoord dat de vijf partijen sloten. De Haagse Stadspartij noemt het 'aanzienlijk beter' dan dat van 2018. Wel zegt fractieleider Joris Wijsmuller dat er nog te weinig extra geld is vrijgemaakt voor welzijn, zorg en het aanpakken van het lerarentekort. ‘Maar we herkennen veel uit ons eigen verkiezingsprogramma. Dus we zullen, als dat kan, graag samenwerken.'

Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP volgde de coalitie mét Groep de Mos aan boord altijd zeer kritisch. Ook hij ziet nu veel positieve veranderingen ten opzichte van het oude akkoord. 'Ik ben dankbaar dat de nieuwe coalitie zich heeft willen laten inspireren door tal van onze voorstellen.' Al ziet hij ook een paar 'pijnpunten', waaronder ook te weinig geld voor zorg.

'Coup van het partijkartel'

Op de uiterste rechterflank is er fellere kritiek. Sebastian Kruis van de PVV ziet helemaal niets in de coalitie. 'Dit is een coup van het partijkartel. Aan de macht zijn de uitgerangeerde politici. Allemaal van partijen die niemand in de stad wil.’

Een heel ander geluid komt uiteraard van die nieuwe coalitiepartijen. Trots zijn ze op wat er is bereikt. Zo benadrukt de PvdA de aanstaande pogingen woningbouw vlot te trekken, het behoud van gesubsidieerde banen, de plannen voor duurzaamheid. 'Het akkoord is sociaal en menselijk. Het laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen', aldus fractieleider Martijn Balster die even later wethouder zal worden.

Kavish Partiman van het CDA ziet meer aandacht voor de bestrijding van kleinere criminaliteit, extra buslijnen naar de randen van de stad en ook de aandacht voor volkshuisvesting.

'Stad is beter af'

VVD, D66 en GroenLinks maken een doorstart De eerste twee bedanken de ex nog wel 'voor de prettige samenwerking', maar maken ook duidelijk dat de scheiding redelijk is verwerkt. 'De stad is beter af met deze coalitie.' Bovendien konden ze in het nieuwe akkoord nog wat dingetjes verwerken die volgens hen nog wat meer aandacht behoeven. Zoals de aanpak van criminaliteit rond de Zevensprong.

Dus staat niets -behalve nog gemaakt-gemopper van de PVV over de wel erg witte en mannelijke kandidaten- in de weg om aan het begin van de avond twee nieuwe wethouders te kiezen: Hilbert Bredemeijer (CDA) en Martijn Balster (PvdA). Zij benadrukken dat een van hun belangrijkste taken het (terug)winnen van het vertrouwen van de burgers is. Want een nieuw coalitieakkoord en een nieuw college van burgemeester en wethouders betekent natuurlijk niet automatisch dat de stad de grootste politieke crisis in mensenheugenis zo maar is vergeten.

Meer aandacht voor integriteit

Veel partijen benadrukken daarbij ook nog eens dat flink werk moet worden gemaakt van een nieuwe bestuurscultuur in het stadhuis. Meer aandacht voor integriteit, betrouwbaarheid van bestuur. Want afgezien van de vraag of De Mos en Guernaoui ooit zullen worden veroordeeld, blijkt uit een afgelopen maandagavond verschenen verslag van een speciale commissie integriteit, dat er op dit punt ook nog heel wat valt te verbeteren.

De Tegenpartij, de bekendste populistische partij die nóóit in de Haagse gemeenteraad was vertegenwoordigd, had de slogan 'Samen voor ons eigen'. 'Samen voor de stad', heet dus het coalitieakkoord van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA. Naar verluidt hebben de onderhandelaars die titel niet zelf bedacht, maar kwam het 'uit de ambtelijke koker'. Toch zou je er ook een subtiele verwijzing in kunnen zien naar de afwezigheid van Groep de Mos, de partij die ervan wordt verdacht 'dingen voor z’n eigen te willen regelen'. Of die nieuwe coalitie er nu ook echt in slaagt de inwoners ervan te overtuigen het echt voor de stad te doen, moet vanaf vrijdagmorgen blijken. Dan komt het college in de nieuwe samenstelling ook voor het eerst officieel bijeen.