Opnieuw maffia-verdachte opgepakt in Den Haag

Eind november pakte politie ook al een vermoedelijk maffialid op. Deze Alfredo M. bakte pizza's in een restaurant in Den Haag. Met de arrestatie van Dario P. denkt de Italiaanse politie een maffia-organisatie te hebben opgerold die via Nederland tienduizenden kilo's hasj Italië binnenbracht en grote partijen Colombiaanse cocaïne binnensmokkelde via Spanje en Nederland.

'P. werd gearresteerd op verzoek van de Italianen die een groot onderzoek hadden lopen naar de maffia-organisatie waarvan hij deel uit zou maken', aldus de woordvoerder tegen de NOS. 'Gelijktijdig met zijn arrestatie werden in Napels ook elf mensen opgepakt.' Bij de arrestatie waren ook de Nederlandse Voorziening Antimaffia (VAM), het Internationaal Rechtshulp Centrum en de Nederlandse politie-liaison in Rome betrokken.

Enorme hoeveelheden drugs

Dario P. zou jarenlang deel hebben uitgemaakt van de Napolitaanse maffiaorganisatie die onder leiding stond van Salvatore N. Die werd in mei van dit jaar onder vuur genomen voor een restaurant in Napels. Daarbij kwam een meisje van 4 om het leven. Ze werd in haar buik geraakt door een verdwaalde kogel en was op slag dood. De zaak zorgde voor veel ophef in Italië.

De organisatie liep tegen de lamp toen ze in mei 2016 vanuit Colombia een relatief kleine partij cocaïne naar de Verenigde Staten probeerde te smokkelen. Door het volgen en afluisteren van de bendeleden ontdekte de Italiaanse politie dat ze enorme hoeveelheden drugs verscheepten en konden uiteindelijk twaalf verdachten in Italië en Nederland worden opgepakt.