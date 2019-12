Man in onderbroek in plas bloed onder balkon: vier verdachten vast

Bij een ruzie in een woning aan het Lopikplein in de Haagse wijk Leyenburg is een zwaargewonde gevallen. Het slachtoffer is mogelijk van een balkon gegooid. De politie doet nog onderzoek naar wat er zich in het appartement heeft afgespeeld. De politie heeft een 33-jarige vrouw, 37-jarige Hagenaar, 41-jarige Rotterdammer en een 35-jarige man zonder woon- en verblijfplaats aangehouden.

Buren hoorden afgelopen vannacht rond 03.30 uur hard gebonk. Dat bleek de politie te zijn die voor de woning stond. Toen buren even later uit het raam naar de binnenplaats keken zagen ze daar een man in zijn onderbroek tussen de containers liggen in een grote plas bloed. De man zou in z’n val ook de barbecue van de onderbuurman die aan het balkon hangt hebben geraakt. Volgens omwonenden was er in de woning die nacht ruzie en hoorde ze een hond grommen.

Volgens buurtbewoners woont er officieel alleen een Poolse vrouw in de woning waar de ruzie plaatsvond. Zij zorgt volgens de omwonenden al tijden voor veel overlast. Zo vangt zij in haar woning ook meerdere mannen op die er overnachten. Soms slapen zij zelfs in de kelderbox. Er is sprake van drank- en drugsgebruik. In de woning is er vaak sprake van ruzie en vechtpartijen. Buurtbewoners vertellen dat de politie het afgelopen half jaar zeker 30 keer bij de woning geweest is vanwege de overlast.

‘Pup eigen hond doodgestoken’

Een aantal buurtbewoners vertelt ook dat de vrouw enige weken geleden een pup van haar eigen hond heeft doodgestoken. Omwonenden zeggen daarnaast bang te zijn dat de vrouw 'vanavond alweer thuis is'. De politie bevestigt dat agenten regelmatig aan de deur kwamen in verband met overlast. Meer kan een woordvoerder daar niet over kwijt.

