Den Haag moordhoofdstad van de regio: één moord minder dan vorig jaar

08 januari

Rond 13.00 uur wordt in de Netscherstraat een 48-jarige Hagenaar op straat doodgeschoten. De dan 51-jarige Abdulaziz U. meldt zich een paar uur later op het politiebureau. Volgens de verdachte voelde hij zich bedreigd na een ruzie.

Politie doet onderzoek na dodelijke schietpartij Netscherstraat | Foto: Regio15

18 januari

De 25-jarige Hagenaar Björn wordt doodgestoken in de Weimarstraat in Den Haag. De verdachte wordt kort daarna aangehouden in een restaurant, hij zit daar met zijn moeder. De oorzaak van de fatale steekpartij zou een ruzie zijn op Facebook.

Richenol de W. | Tekening: Theresa Hartgers

19 februari

In de Mariottestraat in Den Haag wordt de 36-jarige Pawel Kwasniewski doodgestoken. Een 31-jarige Poolse vrouw werd daarna aangehouden. Volgens de advocaat van de vrouw handelde zij uit psychische overmacht omdat ze vaak mishandeld zou zijn.

04 mei

De 56-jarige Etsuko wordt dood gevonden in de Scheveningse Bosjes. De vrouw is doodgestoken terwijl ze haar hond uitliet. Later blijkt dat verdachte Thijs H. ook nog twee mensen vermoord heeft op de Brunssummerheide.

Rechtbanktekening van Thijs H. en zijn advocaat Serge Weening | Beeld: Felix Guerlain / ANP

08 mei

Na een melding bij de politie wordt het lichaam van de 91-jarige Corrie van Geesbergen-Slootmaker gevonden in haar huis op de Erasmusweg in Den Haag. Omdat onduidelijk is wie er achter haar dood zit looft justitie een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip. De politie houdt er rekening mee dat de dader iemand is die zich voordeed als thuiszorgmedewerker.

Corrie van Geesbergen I Foto: politie

22 mei

In een huis in de Frambozenstraat in Den Haag wordt het lichaam van een 37-jarige vrouw gevonden. Het slachtoffer komt uit India. Sinds de dood van de vrouw zijn haar man en kinderen spoorloos. Vermoedelijk is hij naar India gevlucht. De politie is daar op zoek naar hem.

04 augustus

Een man van 31 steekt zijn 62-jarige moeder dood in een huis in de Van Diesenstraat in Den Haag. De twee zouden ruzie hebben gekregen over het roken van wiet.

08 augustus

Op de Jacob Schorerlaan wordt een man 38 doodgestoken. Na de fatale steekpartij wordt een jongen 17 aangehouden. Volgens een getuige kwam hij op voor de vader van het slachtoffer, omdat die geslagen werd door zijn zoon.

Veel politie bij steekpartij Jacob Schorerlaan in Den Haag | Foto: Regio15

27 augustus

Bij een steekpartij in een appartementencomplex op de Uilebomen in het centrum van Den Haag overlijdt een man van 47. Daarna wordt een 24-jarige vrouw uit Rijswijk aangehouden. Twee dagen later wordt ook een man van 19 opgepakt.

17 september

Tijdens een uitvaart in een Turkse Culturele Stichting in de Paardenbergstraat in de Haagse wijk Transvaal worden twee mensen neergestoken. Een man van 36 raakt gewond. Het andere slachtoffer, een 44-jarige Hagenaar overlijdt.

17 september

De 71-jarige Nico Schoonhoven wordt op de Willem de Zwijgerlaan in Den Haag mishandeld een groep tieners. Later wordt hij thuis onwel en overlijdt. In verband met zijn dood worden vijf jongens aangehouden. De verdachten zijn tussen de 13 en de 15 jaar, vier van hen zijn leerlingen van het Maris College.

Bloemen bij de plek waar de mishandeling plaatsvond | Foto: Omroep West

29 september

Tijdens een avondje drinken in een huis aan de Hengelolaan in Den Haag overlijdt een Poolse man van 40. Een 33-jarige vriend van de verdachte is aangehouden.

30 september

Een familielid vindt het lichaam van een 39-jarige vrouw in haar huis aan de Hogezijde in Den Haag. Een man van 41 is aangehouden in verband met haar dood.

14 oktober

Een man van 51 jaar wordt dood gevonden in zijn huis op Zwartsluisstraat in Den Haag. Na zijn dood wordt een 32-jarige man uit Maasland aangehouden.

21 december

De 20-jarige Bilal wordt doodgestoken op de Goudriaankade in Den Haag. De talentvolle voetballer van H.V.V. Laakkwartier zou een ruzie hebben willen sussen. Na zijn dood zijn vier mannen opgepakt.

Bilal Aydin | Foto: website H.V.V. Laakkwartier