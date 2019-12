Centrum Leiden moet gedeeltelijk autovrij worden

De Hooglandse Kerkgracht in Leiden is al autovrij. | Foto: Robbert van Cleef

Het is de bedoeling dat de straten direct rondom de Pieterskerk, de Hooglandse kerk, aan de Aalmarkt en delen van de Oude Rijn en de Nieuwe Rijn autovrij of anders autoluw worden. Over de precieze uitwerking van de plannen gaat de gemeente nog met bewoners en andere belanghebbenden in gesprek.

Reden voor het nieuwe mobiliteitsplan is de groei die de gemeente verwacht. 'Leiden heeft ambities en groeit. Dat is fijn en het brengt tegelijkertijd ook uitdagingen met zich mee', legt wethouder North uit. 'Ik wil er samen met de stad voor zorgen dat iedereen zich prettig kan blijven bewegen in, naar en door Leiden. Dat doen we op een duurzame manier zodat de stad leefbaar blijft.'

Parkeerplaatsen verlagen

Door de groei is er ook minder ruimte in de stad. Om het gebruik van de auto in het centrum nog verder terug te dringen wil de gemeente het aantal parkeerplaatsen op straat verder verlagen. Dit omdat deze parkeerplaatsen volgens de wethouder relatief veel ruimte in nemen. Een manier om het gebruik van de parkeergarages verder te stimuleren is deze goedkoper te maken dan de parkeerplaatsen op straat. Dit beleid wordt in het nieuwe mobiliteitsplan voortgezet. Wel gaan alle parkeertarieven zowel in 2021 als 2022 met dertig cent omhoog.

De automobilist wordt door de gemeente niet vergeten. 'Ook de bereikbaarheid met de auto is noodzakelijk om Leiden aantrekkelijk te houden als stad om in te werken en te wonen', wordt in het plan uitgelegd. Het is de bedoeling dat de doorstroming op de Leidse Ring verder verbetert.

