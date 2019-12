Den Haag krijgt eigen Songfestival: 'Voor en door de Hagenaars'

In april wordt er voor de derde keer ooit een Haags Songfestival gehouden. Dat maakt Sjaak Bral vrijdagmiddag bekend op Radio West. Artiesten kunnen met een zelfgeschreven nummer over Den Haag strijden om te titel. 'Een prachtig evenement voor en door Den Haag', zegt mede-organisator Sjaak Bral.

Er zijn wel een aantal eisen waar je als deelnemer aan moet voldoen. Zo moet je in Den Haag wonen, moet je grotendeels in het Nederlands zingen en moet het geschreven nummer over de stad gaan. Covers zijn niet toegestaan, maar je mag wel een gebruikt nummer gebruiken en hier een nieuwe Haagse tekst op zetten.

Het nummer voor het songfestival mag in alle stijlen zijn. 'In Den Haag heb je heel veel verschillende culturen. Ik vind het leuk, al die smaakjes, en dat zou ik graag ook bij het songfestival terug willen zien', vertelt Bral. In april 2020 worden er vier voorrondes gehouden en de finale in poppodium Het Paard wordt live uitgezonden op TV West. De winnaar krijgt een beker, eeuwige roem en een nog onbekende hoofdprijs.

Sjaak Bral

In 2020 is het precies vijftig jaar geleden dat het allereerste Haags songfestival werd georganiseerd. In 2003 is er op initiatief van Sjaak Bral een tweede editie gehouden. De cabaretier is, samen met de gemeente, opnieuw trekker voor dit evenement in 2020 en gaat de show ook presenteren. De gemeente Den Haag wil met de talentenwedstrijd Hagenaars uit verschillende wijken met elkaar verbinden.

Bral benadrukt wel dat het Haagse festival niets met het Eurovisie Songfestival in Rotterdam te maken heeft. 'Dat is toch maar in een klein zaaltje', lacht hij. 'Wij gaan het veel grootser aanpakken.'