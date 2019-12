Delfts bedrijf gaat hyperloopbaan van drie kilometer aanleggen in Groningen

Het Delftse bedrijf Hardt Hyperloop gaat een hyperloop-testbaan van drie kilometer aanleggen in Groningen. In Delft heeft het bedrijf al een testbaan van dertig meter, maar om de hyperloop op topsnelheid te kunnen testen is een langere baan nodig. De hyperloop is een vacuĆ¼mbuis waarin capsules een topsnelheid van 1000 kilometer per uur moeten kunnen halen.

Het bedrijf verwacht dat hyperloop de toekomst van het reizen gaat worden, omdat het een alternatief voor vliegen moet kunnen zijn. 'In 2028 hopen we het eerste traject in Europa te kunnen gebruiken', zegt Jelte Altena van het Hardt Hyperloop.

Hardt Hyperloop is opgericht door studenten van de TU Delft. Zij deden tijdens hun studieperiode mee aan een wedstrijd van de Amerikaan Elon Musk. De bekende oprichter van Tesla is een voorvechter van de hyperloop en organiseert jaarlijks een wedstrijd voor studenten om de techniek te verbeteren. In 2016 wonnen de vier Delftse studenten de SpaceX-competitie, waarna ze na terugkeer in Delft het bedrijf oprichtten.

Eerste Europese hyperloopbaan

De studenten zijn er in geslaagd de techniek van de hyperloop verder te verbeteren, maar liepen steeds tegen het probleem aan dat ze de techniek niet in de praktijk kunnen testen. In Delft heeft het bedrijf een baan van dertig meter, waardoor alleen tests op lage snelheid mogelijk zijn. Groningen biedt het bedrijf wel de mogelijkheid om een testbaan van drie kilometer aan te leggen.

Het is de bedoeling dat het Delftse bedrijf volgend najaar kan beginnen met de aanleg van de hyperloopbaan in Groningen. In 2022 hoopt Hardt de baan in gebruik te kunnen nemen en het eerste Europese bedrijf te zijn dat het nieuwe transportsysteem op hoge snelheid kan gaan testen. Hardt Hyperloop gaat 25 miljoen euro investeren in de baan, de provincie Groningen draagt drie miljoen euro bij.

