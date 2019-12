Moeder vier ontvoerde kinderen wanhopig: 'Wie kan mij nog helpen?'

Het is vrijdag 21 juni. Ex-man Mostafa haalt de kinderen van school. Op dat moment gaan bij Saleh de alarmbellen nog niet meteen af. Sinds de scheiding hebben de vader en moeder een omgangsregeling. Dat weekend zouden de meiden bij hun vader verblijven. Maar twee dagen later realiseert ze dat het goed mis is. Haar ex blijkt hun dochters te hebben meegenomen naar Syrië.

Syrië, het land dat ze vier jaar geleden ontvluchtten. En nu woont een groot deel van het gezin weer in hun oude huis in Raqqa. Tot groot verdriet van de moeder. 'Het is daar niet veilig en de kinderen kunnen er ook niet naar een goede school.'

Met de dood bedreigd

Via familieleden die nog in Syrië wonen, krijgt Saleh af en toe een foto geappt. 'Moet je het verschil eens zien', zegt ze terwijl ze naar haar telefoon wijst. 'Dit zijn mijn dochters nog blij in Nederland en dit zijn ze in Syrië. Ze zien er toch verdrietig uit?' Het liefst zou ze haar kinderen zelf ophalen, maar dat is niet veilig. Haar ex dreigt haar dan te vermoorden.

De kinderen van Rasha Saleh in Nederland | Foto: Rasah Saleh

Na de aangifte van Saleh is een Internationaal Opsporingsbevel uitgegaan. De kinderen staan nog steeds gesignaleerd. Dat betekent dat ze in theorie niet zomaar een grens over kunnen. Maar het is een lastige zaak, geeft een woordvoerder van de politie toe.

De kinderen van Rasha Saleh in Syrië | Foto: Rasah Saleh

Ruim 200 kindontvoeringen

Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Syrië, maar van opgeven is volgens de politie absoluut geen sprake. 'Recent heeft een rechercheur nog contact gezocht met de vader. Dat is toen helaas niet gelukt, maar het onderzoek loopt nog gewoon door', zegt de politie.

In 2018 werden er in totaal 221 kinderen ontvoerd. De meeste van hen werden meegenomen naar Duitsland. En in bijna 70 procent was het de moeder die de kinderen ontvoerde. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO). Nederland heeft met 91 landen het zogeheten Haagse Kinderontvoeringsverdrag gesloten. In dit verdrag staan regels die een terugkeer kunnen bespoedigen.

Machteloos en gefrustreerd

Syrië heeft het Haagse Kinderontvoeringsverdrag niet ondertekend. 'Dat maakt het nog lastiger de kinderen terug te halen', legt een woordvoerder van Centrum IKO uit. 'Je bent dan namelijk afhankelijk van de diplomatieke banden en de politiek. Daardoor duurt het allemaal vaak nog veel langer.'

De machteloosheid en frustratie spat er bij moeder Saleh vanaf. 'Als er iemand is die mij kan helpen, hoor ik dat graag, want ik wil mijn kinderen terug.' Om daarna meteen te zeggen: 'En als dat lukt, houd ik ze vast en laat ik ze nooit meer los.'