Celstraf voor Iraniër die Hagenaars bespioneerde

Raghdan al-H. is in Zweden veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het bespioneren van Iraanse vluchtelingen in Europa. Hij was onder andere actief in Den Haag waar hij vier Iraanse vluchtelingen op de korrel had.

Al-H. is een Zweedse Irakees, maar spioneerde voor de Iraanse overheid, zeggen medewerkers van het VPRO-onderzoeksprogramma Argos. Dat programma volgt de zaak al geruime tijd. H. bezocht in Nederland demonstraties en conferenties van de Iraans-Arabische Ahwaz-minderheid. Daar filmde en fotografeerde hij deelnemers. Maar hij verzamelde ook andere gegevens zoals kentekens van auto's, inloggegevens van internetrouters en andere adressen. Hij deed volgens de Zweedse rechter hetzelfde in Denemarken.

In de zaak tegen hem zijn drie Iraniërs gehoord die alle drie in de Haagse regio wonen, en die doelwit waren van de spionage-activiteiten. Volgens de rechtbank in Stockholm is bewezen dat Raghdan Al-H. contact onderhield met de Iraanse inlichtingendienst en dat hij handelde in persoonlijke informatie over de Ahwazi-activisten. Daar verdiende hij duizenden euro's mee.

Liquidaties

De nu veroordeelde H. is niet aangeklaagd voor betrokkenheid bij de voorbereiding van liquidaties. Maar de Zweedse openbaar aanklager Hans-Jörgen Hanström zegt dat de informatie die H. doorspeelde hier door Iran wel voor kan worden gebruikt.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie zegt tegen Argos niets over een mogelijk verband tussen de zaak-H. en de moord op Ahmad Mola Nissi in november 2017 in Den Haag. 'Ons onderzoek loopt en we volgen het nieuws uit Zweden met aandacht’. De Zweden op hun beurt zeggen dat zij met Nederland samenwerken en verder geen commentaar geven.

