Nieuw gemeentebestuur Leiderdorp: fusie met Leiden weer op de agenda

Twee wethouders keren na afwezigheid van een maand weer terug en D66 levert een wethouder waarvan de naam nog niet bekend is. De ChristenUnie-SGP, die met slechts één zetel in de Leiderdorpse raad is vertegenwoordigd, ‘deelt’ de terugkerende wethouder Daan Binnendijk met het CDA. Ook VVD-er Willem Joosten keert na een gedwongen pauze van een maand terug in het bestuur van de Leidse buurgemeente.

De onderhandelaars van VVD, het CDA, D66 en de ChristenUnie-SGP stellen in het 'Coalitieakkoord 2020-2022' voor een verbindende stijl van besturen te kiezen. 'We willen het gezeik achter ons laten', zegt VVD-fractievoorzitter Bart Hoenen bij de presentatie van het akkoord. Hij doelt daarmee op de politieke chaos die ontstond toen de LPL op 18 november de stekker uit de coalitie trok. 'Het is nu eigenlijk een mix van het oude coalitie-akkoord, plus de accenten van de partijen die nu aan tafel hebben gezeten. Daarmee hopen we door stabiliteit en rust Leiderdorp verder te brengen.'

Fusie met Leiden

Deze coalitieperiode blijft Leiderdorp in ieder geval een zelfstandige gemeente. Maar omdat de Lokale Partij Leiderdorp (LPL), die Leiderdorp zelfstandig wil houden, nu uit het college is kan er weer over een fusie gesproken worden. Komend voorjaar komt er een rapport uit waarin beschreven staat wat de voor- en nadelen van een fusie voor Leiderdorp zijn. Dat is voor de collegepartijen het moment om het er opnieuw over te hebben.

Directe aanleiding voor de vertrouwensbreuk in de oude coalitie was vorige maand een oplopend conflict tussen enerzijds de Lokale Partij Leiderdorp (LPL) en anderszijds VVD, CDA en de ChristenUnie-SGP over de snelheid die in de toekomst gereden mag gaan worden op de Oude Spoorbaan als die na herinrichting deel uitmaakt van de Leidse Ring Noord (LRN).

50 of 70 kilometer per uur

De LPL wilde de snelheid per se op 50 kilometer per uur houden, veel andere partijen konden goed leven met 70 kilometer per uur. Die hogere snelheid is jaren geleden ook al afgesproken in een bestuursovereenkomst met de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland die ook een flink deel van het Leiderdorpse deel van Ringweg betalen.

Leiden dreigt een bijdrage van 26,5 miljoen euro aan asfalt dat in Leiderdorp wordt neergelegd in dat geval niet te betalen als de snelheid 50 wordt. Als gevolg daarvan zou de ringweg niet aangelegd kunnen worden. Leiderdorp betaalt zelf slechts enkele miljoenen mee aan de weg. De nieuwe coalitie heeft nog niet bepaald wat de snelheid op de Oude Spoorbaan moet worden, maar stelt wel dat het verbeteren van de regionale bereikbaarheid en het verbeteren van de route buitenom Leiderdorp belangrijk is.