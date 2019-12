Tijdelijke speeltuin in Hazerswoude-Rijndijk na woede buurtbewoners

In de speeltuin aan de Kreeftstraat in Hazerswoude-Rijndijk worden volgende week tijdelijk speeltoestellen neergezet. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. De speeltoestellen op die locatie werden eerder weggehaald, nadat uit controles bleek dat de veiligheid van de speeltoestellen niet gegarandeerd kon worden. Buurtbewoners waren woedend.

Klimrekken, rekstokken, wipkippen, een basket, een dubbele schommel en rubbertegels werden eerder deze maand weggehaald. Er bleven alleen een tafeltennistafel en een klein doeltje over. Buurtbewoners zaten vol boosheid en onbegrip. 'De kinderen begonnen te huilen toen ze het zagen', vertelde Marije van der Zaan eerder.

In totaal zijn twaalf speeltuinen geheel of gedeeltelijk leeggehaald. De gemeente Alphen aan den Rijn erkende eerder dat sommige bewoners niet op tijd zijn geïnformeerd. 'Op de Kreeftstraat worden twee toestellen geplaatst en in januari gaan we de bewoners uitnodigen voor een ontwerpsessie', meldt de gemeente.

Nieuwe speelplek

Aan de Marsstraat in Hazerswoude-Rijndijk wordt op korte termijn een nieuwe speelplek aangelegd. 'De overige locaties hebben op steenworp afstand een speelplek en daarom hebben we besloten hier nog niets te doen tot het Speelplan in de raad is geweest.'

In januari komt een ingelast politiek debat waarin wethouder Gert-Jan Schotanus (Nieuw Elan) zich moet verantwoorden over de speeltuinen. Eind januari moet duidelijk worden welke speeltoestellen terugkeren. Schotanus sluit niet uit dat sommige speeltuinen worden samengevoegd.