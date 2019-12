Alan Pardew na het weekend gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer ADO

Het moet gek lopen als Alan Pardew geen trainer van ADO Den Haag wordt. Hij ziet zondagmiddag voor het eerst zijn nieuwe elftal live in actie als ADO op bezoek gaat bij Ajax. Niet veel later zal Pardew een contract voor een half jaar tekenen. De 58-jarige Engelsman moet de huidige nummer zeventien in de tweede seizoenshelft behoeden voor degradatie uit de eredivisie.

De laatste plooien worden de komende dagen glad gestreken en dan zal ADO de komst van de markante Engelsman wereldkundig maken. In hoofdlijnen zijn beide partijen al akkoord. Over zaken als de hoogte van het bedrag dat Pardew mag investeren en het meenemen van een assistent, wordt nu nog gesproken. In totaal komt er in de winterstop een kleine miljoen euro beschikbaar voor investeringen.

Dat Pardew een eigen assistent meeneemt is een gebruikelijk gegeven voor Engelse coaches. Daarnaast zal Edwin de Graaf ook niet meer terugkeren bij de Haagse club. Afgelopen maandag bevestigde ADO-directeur Mohammed Hamdi dat de assistent-trainer, na het handgemeen met Donny Gorter, niet meer terugkeert bij de huidige nummer zeventien van de eredivisie.

Wat weten we tot nu toe?

- Technisch manager Jeffrey van As is vrijgesteld van werkzaamheden

- Financieel directeur Henrik-Jan Rinner en ADO zijn uit elkaar

- Na het weekend presenteert ADO de nieuwe coach: Alan Pardew

- De nieuwe trainer kan in de winterstop rond de 1 miljoen euro investeren

- Assistent-trainer Edwin de Graaf keert niet meer terug bij ADO Den Haag

- Kees Jansma trekt zich terug als adviseur van algemeen directeur Mohammed Hamdi

Markant persoon

Met de komst van Pardew haalt ADO een markante voetbaltrainer in huis. De Engelsman staat bekend om zijn verzorgde aanvallende spel, verlengde ooit zijn contract als hoofdtrainer bij Newcastle United met acht (!) seizoenen en behaalde met 'The Magpies' in 2011/2012 de kwartfinale van de Europa League. In dat seizoen werd hij verkozen tot Premier League-trainer van het seizoen. Ook behaalde hij twee keer de FA Cup-finale. Dat deed hij met West Ham United en Crystal Palace.

Pardew kwam ook in het nieuws door een kopstoot die hij als trainer van Newcastle United uitdeelde aan Hull City-speler David Meyler. Hij kreeg een schorsing van zeven wedstrijden en een boete van rond de 150.000 euro. Sinds april 2018 zit Pardew thuis. Zijn laatste klus was bij West Bromwich Albion.