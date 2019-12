ADO-trainer Heesen ziet kansen tegen Ajax: 'Als eruit komt waar we op trainen, hebben we kans'

Dirk Heesen: 'Als eruit komt waar we op trainen, hebben we kans'

Na wederom een onrustige week voor ADO Den Haag staat zondag de uitwedstrijd tegen Ajax op het programma. Technisch manager Van As, adviseur Kees Jansma en financieel directeur Henrik-Jan Rinner verdwenen bij de club. Met de wedstrijd in Amsterdam voor de boeg valt het voor interim-trainer Dirk Heesen niet mee om de focus op die wedstrijd te houden.

'Door open en eerlijk te zijn, en door erover te praten, kun je al die randzaken een beetje bij de spelers weghalen', zegt Heesen. Volgens de trainer zorgen de perikelen op bestuurlijk niveau en het feit dat assistent-trainer Edwin de Graaf niet meer terugkeert bij de club na een aanvaring met speler Donny Gorter niet voor onrust. 'Het zorgt wel voor de nodige emotie. Maar we hebben met elkaar afgesproken dat we dat afsluiten, want we mogen dit niet als excuus gebruiken.'

Ondanks de onrust binnen de club ziet Heesen op basis van de afgelopen twee wedstrijden van ADO mogelijkheden tegen Ajax. 'We hebben twee wedstrijden niet verloren en hadden misschien zelfs twee punten meer moeten hebben. Bij Ajax hangt het echt af van de vorm van de dag. En als die goed is, dan krijgen wij een heel zware dag. Maar ik hoop dat eruit komt wat we getraind hebben. Dan denken wij dat we een kans hebben.'

Vermoedelijke opstelling:

Danny Bakker vervangt de geschorste Tom Beugelsdijk. Thom Haye lijkt als middenvelder te starten. Daardoor verhuist John Goossens naar de vleugel en Erik Falkenburg naar de bank.

Uitgelicht:

De laatste overwinning van ADO Den Haag in de Johan Cruijff ArenA dateert van 7 november 2010. Onder trainer John van den Brom maakte Wesley Verhoek nog voor de rust de winnende 0-1. Vorig seizoen kreeg ADO met 5-1 klop in Amsterdam.



Volg Ajax - ADO Den Haag live bij Omroep West:

De wedstrijd tussen Ajax en ADO Den Haag is zondagmiddag live te volgen via Radio West (89.3 FM). Vanaf 12.10 uur doen verslaggevers Jim van der Deijl en Pim Markering verslag van de wedstrijd. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.