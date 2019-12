Aiden (13) voelt zich vaak eenzaam door bindweefselafwijking: 'Het voelt erg naar'

Het Ehlers-Danlos syndroom is een bindweefselaandoening die zijn bindweefsel, spieren en botten erg slap maakt. 'Hij is vrij snel moe, kan niet zo lang lopen, breekt snel iets of er gaat iets uit de kom', legt de moeder van Aiden uit. 'Het is moeilijk om te weten dat Aiden zich vaak alleen voelt. We proberen hem zoveel mogelijk overal bij te betrekken.'

Zijn afwijking zorgt ervoor dat Aiden vaak moet toekijken hoe zijn vrienden plezier maken. 'Kinderen uit mijn klas gaan bijvoorbeeld naar trampolineparken en dan kan ik niet mee omdat er te veel kinderen zijn. Als er dan iemand tegen me aanspringt of als ik mis spring, kan het best fout gaan', vertelt Aiden. 'Meestal ga ik een boek lezen of gamen. Maar dat betekent dat ik in mijn eentje thuis op mijn kamer zit.'

'Het voelt naar'

Het verhaal van Aiden laat zien dat eenzaamheid niet alleen bij ouderen voorkomt. Ook wil hij uitleggen dat eenzaamheid niet betekent dat hij niemand om zich heen heeft. 'Eenzaamheid is niet alleen dat je geen vrienden hebt, maar juist dat je niet met hen mee kan doen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.'

'Eenzaamheid voelt naar. Als ik me alleen voel, voel ik me heel erg leeg. Het is een naar gevoel.' Aiden vraag zich vaak af waarom zijn vervelende afwijking juist hem moet overkomen en wat hij zou doen als hij gezond zou zijn. 'Dan zou ik nu lekker aan het trampolinespringen zijn met mijn vrienden.'

'Het raakt je'

Als verrassing heeft Johan Overdevest van het Omroep West-programma 'Ik denk aan jou' geregeld dat Aiden in een trampolinepark in Zoetermeer onder begeleiding mag springen, zodat het veilig is. En dat doet hij natuurlijke niet alleen: de drie beste vrienden van Aiden mogen met hem mee springen.

Voor de ouders van Aiden is het een bijzonder moment. 'Het is echt super. Hij wil het al zo lang en nu kan hij het eindelijk doen', vertelt zijn blije moeder. 'Aan zijn gezicht kan je aflezen hoe mooi hij het vindt.' Ondanks dat het eruit ziet als of Aiden dagelijks op de trampoline staat, voelt het voor zijn vader niet zo: 'Ik vind het heel spannend', geeft hij toe. 'Eenzaamheid zie je ook bij kinderen, dat zie je nu. Dat is ook een van de redenen dat Aiden meedoet met fondsenwerving voor Stichting voor het Gehandicapte Kind, om de verborgen eenzaamheid daar zichtbaar te maken. Daarom is dit zo mooi, het raakt je.'

In 'Ik denk aan jou' bezoekt Johan Overdevest mensen die zich eenzaam voelen en wel wat extra aandacht verdienen. Zowel jongeren als ouderen vertellen Johan hun verhaal, waardoor duidelijk wordt dat eenzaamheid voor iedereen een andere oorzaak kan hebben, maar dat het gevoel vaak hetzelfde is: er te vaak alleen voor staan. Ik denk aan jou zie je elke maandag om 17.00 uur op TV West, met een herhaling op ieder heel uur.

