'Arjen Dubbelaar was kandidaat-wethouder Groep de Mos'

Nadat Richard de Mos en Rachid Guernaoui (beiden Hart voor Den Haag/Groep de Mos) moesten terugtreden als wethouder van Den Haag, heeft toenmalig fractievoorzitter Arjen Dubbelaar zichzelf aangeboden om een van de twee plekken in het college in te nemen. Dat zei Dubbelaar vrijdagavond in het Haags Eindejaarsdebat op Radio West. De voormalige coalitiepartners D66 en GroenLinks ontkenden dat Dubbelaar zichzelf kenbaar had gemaakt als kandidaat-wethouder.

Tijdens het Haags Eindejaarsdebat in de Centrale Bibliotheek aan het Spui in Den Haag, onder leiding van presentator Tjeerd Spoor en de politiek verslaggevers Lot van Bree en Maarten Brakema, ging het over het bewogen politieke jaar. Dat jaar begon met de vonkenregen die over Scheveningen trok. Pauline Krikke nam vervolgens in oktober ontslag als burgemeester, het Openbaar Ministerie startte een corruptieonderzoek naar twee wethouders en een raadslid en uiteindelijk viel de coalitie uiteen. Ook het afblazen van de vreugdevuren in Den Haag zorgt voor onrust in de stad.

De aanwezige politici van vrijwel alle vijftien partijen in de Haagse gemeenteraad, blikten onder andere terug op de val van het vorige college van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks. De drie laatstgenoemde partijen zegden het vertrouwen in coalitiepartner Hart voor Den Haag/Groep de Mos op, nadat bekend werd dat de twee wethouders en een raadslid van die partij verdachten zijn in een corruptiezaak.

Dubbelaar: 'Ik zou plek in kunnen vullen'

Toenmalig fractievoorzitter Dubbelaar, die nu vice-fractievoorzitter is omdat Richard de Mos terug is in de raad, memoreerde tijdens het radiodebat dat zijn partij nog heeft aangeboden om verder te gaan met die coalitie, door de twee wethouders te vervangen. Daarop wilde VVD-raadslid Judith Oudshoorn-van Ginderen weten welke twee wethouders dat dan zouden zijn. 'Bij de informateur heb ik aangegeven dat ik zelf een plek in zou kunnen vullen', onthulde Dubbelaar, waarop vervolgens het debat een seconde stil viel. 'En wij hebben nog meer mensen in onze partij', voegde Dubbelaar eraan toe.

VVD'er Oudshoorn-van Ginderen wilde vervolgens weten wie kandidaat nummer twee was namens Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Dubbelaar wilde daar niet in mee: 'Op dat niveau praat je nog niet over personen, want dat moet binnen onze partij natuurlijk ook goed kortgesloten worden.'

D66: 'Naam heb ik hier net voor het eerst gehoord'

Hanneke van der Werf van D66 ontkende dat er namen zijn 'neergelegd.' Ook de naam van Dubbelaar is niet genoemd, stelde ze. 'Die heb ik hier net voor het eerst gehoord.' Ze voegde daaraan toe: 'Er is tijdens dat gesprek een punt gemaakt; namelijk dat er niet alleen twee wethouders op dat moment last hadden van die verdenkingen, maar dat het ook speelde in de fractie. Dat is het enige dat er toen concreet is besproken.'

Presentator Tjeerd Spoor vroeg daarop: 'Het maakte dus niet uit of Groep de Mos twee nieuwe wethouders kon sturen, dat was voor jullie het punt niet. Ook al konden ze dat, dan nog moesten ze eruit?' Van der Werf antwoordde: 'Het gesprek is op dat moment niet verder gegaan. Er is ook niet door de heer Dubbelaar aangegeven om wie het ging.'

GroenLinks: 'Ze waren al gewaarschuwd'

Fractievoorzitter Arjen Kapteijns van GroenLinks legde uit 'dat het voor ons heel belangrijk was dat we het gevoel hadden dat de partij Groep de Mos voldoende afstand zou nemen van de twee mensen die door het OM in beschuldiging zijn gesteld'. Kapteijns concludeerde vervolgens: 'Daar was geen sprake van. Ik bespeurde in ieder geval geen enkele reflectie of bewustzijn dat hier echt ernstige zaken aan de hand waren en dat heeft voor mij de doorslag gegeven dat we toen niet met Groep de Mos verder konden.'

Verslaggever Lot van Bree wierp tegen: 'Je bent pas schuldig als het tegendeel is bewezen, dus het zou raar zijn als ze er al afstand van zouden nemen, toch?' Kapteijns van GroenLinks reageerde: 'Dat mag ik wel verwachten. Vertrouwen en integriteit waren ook voordat het vorige college aantrad een heel groot issue. We hebben met de heer Wiegel en tijdens de formatie er heel veel aandacht besteed. Dat betekent dat ze eigenlijk al gewaarschuwd waren. En toch - ondanks al die gesprekken die we hebben gehad - zijn ze in de ogen van het Openbaar Ministerie over de schreef gegaan.'

HSP: 'Groep de Mos heeft kans gehad'

Fractieleider Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij legde tot slot uit hoe de nieuwe coalitie van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA tot stand is gekomen: 'Het gemeentebestuur gaat over 45 raadsleden die 15 fracties vertegenwoordigen. Daarvan is Groep de Mos er eentje van, dus Groep de Mos is echt niet de enige partij. Groep de Mos heeft de kans gehad om verantwoordelijkheid te dragen in het bestuur, dat is misgegaan. Toen moest er inderdaad een nieuwe coalitie worden gevormd. Dan ga je kijken welke partijen bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen.

