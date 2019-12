A4 voorlopig dicht bij Hoogmade vanwege onderzoek na autobrand

De A4 tussen Burgerveen en Hoogmade is richting Den Haag helemaal afgesloten vanwege een politieonderzoek na een autobrand. De weg is waarschijnlijk rond 13.00 uur weer vrij, meldt de ANWB.

De auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgebrand. Of er slachtoffers zijn gevallen is nog niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek op de snelweg. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk.

De ANWB raadt aan om te rijden via Sassenheim over A44. Wie naar Rotterdam moet, kan beter Den Haag volgen en via de A44 en A12 rijden. Daardoor staat tussen Leiden en Wassenaar-Centrum een file.