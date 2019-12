Dode bij autobrand op A4 bij Rijpwetering: bestuurder ligt nog in het ziekenhuis

De auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag volledig uitgebrand. Het slachtoffer kon niet meer gered worden. De politie weet nog niet wie het slachtoffer is.

Bestuurder nog in het ziekenhuis

De politie heeft de 33-jarige opgepakte Rotterdammer nog niet gesproken. 'We troffen hem vlak bij de auto aan', weet de woordvoerder. 'Hij is gewond geraakt bij de brand.'

De politie weet niet hoe het slachtoffer om het leven is gekomen. 'We houden alle scenario's open. Het is onderwerp van het onderzoek. Dat is ook de reden dat we zo nauwkeurig en zorgvuldig op de plaats van het delict aanwezig zijn geweest.'

Midden op de weg

'Toen we arriveerden, troffen we het voertuig midden op de weg brandend aan', zegt de woordvoerder. 'Daarna zijn we het onderzoek gestart.' De A4 was tussen 3.30 uur en 14.00 uur helemaal afgesloten tussen Burgerveen en Hoogmade vanwege het politie-onderzoek.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk, daarom zoekt de politie nog getuigen. 'Mensen die filmpjes hebben gemaakt met de dashcam bijvoorbeeld', zegt de woordvoerder.