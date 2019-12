Marja gaf na tsunami weeskinderen in Sri Lanka weer een toekomst

Inmiddels is het al weer 15 jaar geleden dat een bevriende arts haar belt en vraagt: 'Marja, het is verschrikkelijk wat er hier in Sri Lanka is gebeurd. Zou jij iets kunnen doen?' Van Leeuwen is vanwege haar werk vaak in Sri Lanka geweest en bedenkt zich geen moment. Ze zamelt antibiotica in en besluit naar Sri Lanka af te reizen.

Zelf zegt ze over haar actie: 'Ik voelde me net een op hol geslagen huisvrouw die 24 pakketten kwam brengen in het rampgebied. Wat ik toen zag, gaat je voorstelling vermogen te boven. De stank, de verwoesting, lijken op straat, het verdriet.' Van Leeuwen wil daarna graag meer doen voor de bevolking van Sri Lanka. Op dat moment geeft ze nog les op De Haagse Hogeschool en ze bedenkt samen met haar studenten een actie om de weeskinderen die de ramp hebben overleefd te helpen. Ze zet een stichting op en de donaties stromen binnen.

Kinderdorp

Marja komt in contact met een Sri Lankaans echtpaar dat wel de grond maar niet het geld heeft om een weeshuis te bouwen. Ze maken samen een plan en gaan aan de slag. Honderd dagen na de ramp gaat Somawathi Home open. Het is een weeshuis voor kinderen die één of hun beide ouders zijn verloren.

Nu, 15 jaar later, staat er een heel kinderdorp. Er staan huizen waar acht kinderen bij elkaar wonen met een zorgmoeder. Er is een kleuterschool en een school gebouwd. Er zijn sportvelden aangelegd en er is een medische post dankzij apothekers in Nederland. 'We hebben inmiddels 350 kinderen afgeleverd aan de maatschappij,' zegt Marja trots.

Mooie toekomst

'Op dit moment wonen er nog honderd kinderen in het dorp. Ik hoop dat we die ook weer een mooie toekomst kunnen bieden. Ik kom nog geregeld in Sri Lanka en soms kan ik het niet geloven wat we met de Stichting voor elkaar hebben gekregen', zegt ze trots.