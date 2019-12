Opnieuw stroomproblemen in Delftse studentenflat: 'Ik slaap weer in een hotel'

Opnieuw zijn er dit weekend stroomproblemen in de Delftse studentenflat aan de Stieltjesweg. Dat laat een van de studenten weten. 'Ik slaap dus weer in een hotel vannacht', vertelt Rachelle (20).

Vorig weekend zat de studentenflat compleet zonder elektriciteit, water en verwarming door een lekkage. Na het weekend was het probleem deels opgelost, maar nu is het dus weer raak. Studenten kregen zaterdag een brief van studentenhuisvester DUWO: 'Tot onze spijt worden we vandaag weer geconfronteerd met een kleine storing in het complex'. De stroom moest er voor een groot deel af om het probleem op te lossen.

Later op de dag kregen de studenten een update: 'De situatie is helaas veranderd, wat inhoud dat 2/3 van de woningen nu zonder stroom zit. Om alles te kunnen herstellen moet zondag om 11.00 uur de totale stroom van het gebouw worden uitgezet. We kunnen niet voorspellen hoe lang dit gaat duren', staat er in het bericht.

Hotel

DUWO liet de studenten eerder die dag weten dat hotelkosten tot 100 euro per nacht worden vergoed. DUWO was nog niet bereikbaar voor commentaar.

LEES OOK: Delftse studenten op straat door stroomuitval flat: 'Ik heb op de vloer van mijn werk geslapen'