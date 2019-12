Slachtoffer dodelijke steekpartij is Bilal (20) van eerste elftal Laakkwartier

Bilal Aydin (20) is de man die zaterdagavond werd doodgestoken op de Goudriaankade in Den Haag. Dat zegt Ron Jansen, de voorzitter van H.V.V. Laakkwartier waar Bilal in het eerste elftal speelde. 'Hij was een echt voetbaldier.'

Op de club zijn ze ontzettend geschrokken van het nieuws. 'Als je hoort dat er iemand is neergestoken houd je er niet direct rekening mee dat het iemand van je club is', zegt Jansen. Maar al snel slaat de harde realiteit in als een bom. In de appgroep van de spelers wordt met verslagenheid gereageerd. 'Die jongens zitten er helemaal doorheen.'

Bilal speelde al vanaf de jeugd bij de voetbalvereniging in het Laakkwartier. 'Die jongens spelen al twaalf jaar met elkaar en nu ook in het eerste', vertelt Jansen. Die kent Bilal als een hele betrokken en sociale jongen. 'Hij was een echt voetbaldier. Gaf altijd iedereen een hand bij binnenkomst en had ook respect voor de trainers. Zijn vader ging ook altijd mee naar uitwedstrijden. Echt heel betrokken.'

Herdenking

Op de voetbalclub wordt zondagmiddag om 13.00 uur stilgestaan bij het overlijden van Bilal. 'Voor de spelers en begeleiders, die jongens hebben echt behoefte aan steun. Ze zijn een maatje verloren.' Ook supporters zijn welkom om Bilal te herdenken. De ouders van Bilal waren volgens Jansen bij familie in Turkije, zij komen nu terug naar Nederland.

Jansen heeft geen idee wat er gebeurd zou kunnen zijn. Ook de politie kan daar nog niets over zeggen, er wordt nog volop onderzoek gedaan. De politie kan niet bevestigen dat het om Bilal gaat.