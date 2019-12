ADO begint met kater aan kerstdiner na afstraffing van Ajax

ADO Den Haag heeft met maar liefst 6-1 van Ajax verloren. De Amsterdammers waren heer en meester in eigen huis en vooral de ADO-verdedigers lieten het afweten tijdens de laatste wedstrijd voor de winterstop. Door de nederlaag staat de Haagse ploeg tijdens de feestdagen zeventiende in de eredivisie.

De eerste helft was Ajax heer en meester in de ArenA. Zonder zich bovenmatig in te spannen, scoorde de ploeg vier keer. Vooral bij de 2-0 van Donny van der Beek zag de verdediging van ADO er slecht uit. De Oranje-international kon in de zestienmeter van de Haagse ploeg geheel vrijstaand de bal binnenschieten. Even daarvoor had Hakim Ziyech Ajax al op 1-0 gebracht.

Ajax had enkele jonge spelers opgesteld. En die talenten lieten zich gelden. Zo stonden onder anderen Jurgen Ekkelenkamp en Ryan Gravenberch in de basiself van Ajax-trainer Erik ten Hag. Beide spelers scoorden voor rust hun eerste treffer in het Ajax-shirt.

Koopmans bedanken

ADO zette er wel iets tegenover, al waren het niet meer dan wat speldenprikjes. Crysencio Summerville en Aaron Meijers konden van een metertje of tien uithalen. De inzet van beide ADO-spelers misten scherpte en kracht.

Uiteindelijk mocht ADO-doelman Luuk Koopmans bedanken dat het 'slechts' 4-0 achterstond bij rust. De Brabantse keeper redde enkele keren bekwaam voor de Haagse equipe.

Tadic

Na rust ging Ajax rustig verder met aanvallen. Dusan Tadic maakte al snel de 5-0 voor de Amsterdammers, nadat de gehele ADO-verdediging weg was getikt. Ook de 6-0 was geen reclame voor de defensie uit de Hofstad. Tadic ging als een mes door een zacht pakje boter door de ADO-verdediging. Hij gaf vervolgens de 18-jarige Ajax-spits Lassina Traoré vervolgens de kans om te scoren.

John Goossens mocht nog wel de eretreffer maken in blessuretijd. Summerville werd in het strafschopgebied onderuit gehaald door Lisandro Martínez. ADO kreeg een penalty die door Goossens beheerst werd binnengeschoten. De 6-1 was ook gelijk de laatste actie van de wedstrijd.

54 doelpunten dit jaar

De treffer van Goossens betekende de 54e goal van ADO in 2019. Dat zijn evenveel doelpunten als in 2011, toen de ploeg Europees voetbal haalde. De laatste keer ADO meer dan 54 keer scoorde in een kalenderjaar was in 1976. Toen werd er 67 keer gescoord door FC Den Haag.

ADO sluit een slechte eerste seizoenshelft in stijl af. Na de feestdagen gaat de club op trainingskamp in Spanje. Waarschijnlijk met de Engelsman Alan Pardew als trainer. De Brit mag de selectie klaarstomen voor de belangrijke eerste wedstrijd na de winterstop. Dat is het thuisduel tegen nummer achttien van de eredivisie: RKC Waalwijk.

Scoreverloop Ajax - ADO Den Haag: 6-1 (4-0)

1-0 Ziyech

2-0 Van de Beek

3-0 Ekkelenkamp

4-0 Gravenberch

5-0 Tadic

6-0 Traore

6-1 Goossens

Opstelling Ajax: Dest; Mazraoui, Veltman, Martínez, Tagliafico; Ekkelenkamp ('80 Hansen), Van de Beek ('53 Marin), Gravenberch; Ziyech ('46 Lang), Traoré, Tadic

Opstelling ADO Den Haag: Koopmans; Van Ewijk ('57 Falkenburg), Bakker, Pinas, Meijers; Immers, Malone, Haye; Summerville, Necid ('68 Van Kleef)., Goossens

Gele kaart: Marin, Hansen, Onana (Ajax) Haye, Pinas, Summerville (ADO)

Rode kaart; Bakker, twee keer geel (ADO)

Scheidsrechter: Dennis Higler

LEES OOK: Uit selectie gezet duo mag in winterstop vertrekken bij ADO