Politie onderzoekt mogelijke schietpartij Koningin Emmakade

De politie onderzoekt een mogelijke schietpartij op de Koningin Emmakade in Den Haag. Rond 12.30 uur kwam er zondagmiddag een melding binnen van een vermeende schietpartij in de Haagse wijk Energiekwartier. De politie heeft de Koningin Emmakade vanaf de Laan van Meerdervoort enige tijd afgesloten voor onderzoek, maar inmiddels is de weg weer vrij.

Wel doet de politie nog steeds onderzoek naar wat er is gebeurd. Een woordvoerder van de politie kon nog niet bevestigen of er ook daadwerkelijk is geschoten. Wel was een pylon te zien op straat, waar mogelijk een kogelhuls onder lag. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen die kunnen vertellen wat er is gebeurd.

Op foto's is te zien dat de politie met een arrestatieteam aanwezig in De Constant Rebecquestraat. Volgens nieuwssite Regio15 is het team een van de woningen in de straat binnengetreden, maar heeft het daar niemand aangetroffen. Wel heeft de politie een auto uit een Joseph Ledelstraat weggesleept voor nader onderzoek.

Laan van Leidschenveen

Tegelijkertijd zette de politie ook de Laan van Leidschenveen in Den Haag af voor een onderzoek, maar die weg werd snel weer vrijgegeven. Tram 19 reed tijdelijk een andere route.