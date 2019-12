Lex Immers na dramatische eerste seizoenshelft: 'Kerstmis komt als geroepen'

'Ik heb mijn hele carrière nog niet zo diep gezeten', vervolgt Immers. 'Het is moeilijk. We stonden bij rust met 4-0 achter. Ik dacht toen: moeten we nog een helft? Als het zo doorgaat wordt het 8-0 of 9-0.'

'We hebben elkaar laten zitten tijdens de wedstrijd', vindt Immers. 'Alles wat er de de afgelopen tijd is gebeurd is teveel voor de spelers, staf en club. Daarom is het alleen maar goed dat het kerst is.'

Winterstop

ADO staat zeventiende in de competitie. Aan het einde van het seizoen betekent dat degradatie. 'We hebben dertien punten na achttien wedstrijden. Dat is niet genoeg om in de eredivisie te blijven', weet ook Immers. 'Er moet genoeg gebeuren. De komende tien dagen moeten we de kopjes even leeg maken.'

Ook interim-trainer Dirk Heesen weet dat er dingen anders moeten bij de residentieclub. 'De plannen die de club heeft, moeten worden nagekomen', vindt hij.

Frisse wind

'Er moet een frisse wind waaien bij deze club', vervolgt Heesen. 'Er moeten nieuwe spelers bij. Het is aan de club om dat te bewerkstelligen. Als we dat met zijn allen uitspreken, dan moet je het nakomen ook.'

ADO wil in de winterstop afscheid nemen van twee selectiespelers. Bilal Ould-Chikh en Aleksandar Bjelica mogen uitkijken naar een andere club. Het duo zit al bijna drie weken niet bij de selectie. ADO wil geen mededelingen doen waarom de spelers niet meer bij de spelersgroep horen.

