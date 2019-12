Celstraffen van 20 en 24 maanden voor schieten op coffeeshop Delft

Kogelgaten in de ruit van coffeeshop The Game in de Delftse Breestraat. | Foto: District8

Jurandy Y. en Dustin B. zijn veroordeeld tot 20 en 24 maanden cel voor het schieten op coffeeshop The Game in Delft en de poging om coffeeshop The Future te beschieten. Het Openbaar Ministerie had 30 en 42 maanden geëist. Een derde verdachte, Morris B., is vrijgesproken. De officier van justitie noemde tijdens de zitting begin december het schieten 'een bedreiging in de allerhoogste categorie'.

De drie mannen stonden begin december terecht voor de schietpartij bij coffeeshop The Game in de Breestraat op 16 september 2018. Diezelfde ochtend werd ook geprobeerd om te schieten op coffeeshop The Future. De rechtbank acht bewezen dat beide mannen bij de incidenten zijn betrokken en dat ze een vuurwapen in hun bezit hadden, en heeft ze daarvoor veroordeeld.

Volgens de rechter was er geen risico dat er iemand geraakt zou worden bij de beschieting, omdat er niemand aanwezig was in de coffeeshop. Bovendien zegt de rechtbank dat bij de eigenaar van de coffeeshop niet 'de redelijke vrees was ontstaan zijn leven te verliezen of zwaar te worden mishandeld.' Y. en B. zijn van die onderdelen van de tenlastelegging vrijgesproken. De tijd dat ze in voorarrest hebben gezeten, wordt van hun straf afgetrokken.

'Verhaal rammelt'

Tijdens de eerdere zitting vroeg de officier van justitie vrijspraak voor Morris B. Hij zou de twee anderen vanuit Amsterdam hebben gereden, maar zegt enkel een illegale taxichauffeur te zijn geweest. Volgens justitie rammelt het verhaal wel, maar kan niet worden bewezen dat het is gelogen. De rechtbank gaat hierin mee en heeft Morris B. vrijgesproken. Hij moet wel acht maanden de cel in, waarvan drie voorwaardelijk, voor een aantal inbraken.

Belangrijk in deze zaak waren telefoongegevens van de drie. Het OM heeft in het onderzoek van enorm veel telefoons de gegevens opgevraagd en heeft zo de handel en wandel kunnen nagaan. Ook heeft snorder Morris B. na zijn aanhouding een uitgebreide verklaring afgelegd bij de politie tegen de twee anderen. Op zitting wilde hij daar niets meer over kwijt omdat hij bedreigd zou worden. Maar ook over die bedreiging zweeg hij verder.

Onrustig rond coffeeshops

De veroordelingen zijn de tweede in de onrust rond coffeeshops The Game en The Future. Eerder werd de 42-jarige Michael B. tot 10 jaar veroordeeld voor het laten ontploffen van twee handgranaten bij de coffeeshops. Het was dit jaar lange tijd onrustig rond de shops. Wat de aanleiding was voor de onrust is nooit duidelijk geworden.

