Jeffrey de Zwaan klaar voor Chisnall: 'Als ik win dan pak ik een klein sapje erbij'

Jeffrey de Zwaan is vol zelfvertrouwen voor zijn wedstrijd tegen Dave Chisnall op het wereldkampioenschap darts. De Leidschendammer is zelf de nummer 23 van de wereld terwijl de Engelsman op de tiende plek staat. 'Hij ligt me wel', zegt De Zwaan. 'Ik heb zeven keer tegen hem gespeeld en vijf keer gewonnen. Misschien ben ik wel zijn angstgegner.'

De wedstrijddag van 'The Black Cobra' ziet er ontspannen uit. 'Ik heb net een half uurtje ingegooid', zegt hij. 'Even de spieren losmaken. Daarna de wedstrijdkleren aan en wat eten. Vervolgens ga ik naar de wedstrijd. Ik speel rond 20.00 uur.'

De Zwaan is samen met Michael van Gerwen nog de enige Nederlander in het toernooi. Zijn vorige wedstrijd, speelde hij bijna een week geleden, tegen Darin Young. Hij won van de man die eerder Barney uitschakelde. 'Ik ben tussendoor wel naar huis gegaan. Als ik een paar dagen in Londen zou blijven, zou ik me doodvervelen.'

Kerstdagen thuis

Hoewel De Zwaan bij de 25 beste darters van de wereld hoort, kan hij nog niet leven van de sport. 'Ik ben helaas nog steeds werkzaam in het magazijn van mijn management', zegt de 23-jarige darter. 'Daar werk ik een halve dag en vervolgens ga ik een halve dag op de zaak pijlen gooien. Ik heb gewoon een inkomen. Alles wat ik met darten verdien, is mooi meegenomen.'

Als De Zwaan wint dan mag hij 28 december weer spelen in wedstrijdzaal 'Ally Pally'. Met de Kerstdagen is hij dus thuis. 'Misschien pak ik dinsdag wel een vliegtuigje later als ik win', lacht hij. 'In ieder geval pak ik dan wel een klein sapje erbij.'

