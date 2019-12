Kerstboodschap commissaris van de Koning: 'Denk aan mensen die het extra moeilijk hebben'

Lees hieronder de volledige tekst van de commissaris van de Koning.

Beste Zuid-Hollanders,

We staan aan de vooravond van het kerstfeest. Een belangrijk en traditioneel oud feest met mooie oude verhalen, die iets zeggen over licht, vrede, toekomst en hoop. Wij leven, als mensen van deze tijd, in een wereld die vol onrust is en die veel van ons vraagt.

Dus ik wens u toe dat u geniet van die dagen; dat u de rust zoekt, dat u met uw dierbaren de gezelligheid zoekt, pak een goed boek, kijk naar een mooie film, luister naar mooie muziek.

Maar denk ook eens aan al die mensen die misschien in deze dagen het extra moeilijk hebben, omdat ze een dierbare zijn verloren of omdat ze eenzaam zijn. En voel je verantwoordelijk voor elkaar.

We gaan een nieuw jaar in waarin grote vraagstukken op ons bord liggen, ook op het bord van de provincie. We zullen met elkaar een oplossing moeten vinden voor een paar grote vraagstukken om te zorgen dat deze provincie mooi blijft, leefbaar blijft, dat we ons goed kunnen bewegen van A naar B, dat we een oplossing vinden voor ons energievraagstuk, dat we met elkaar een mooie provincie blijven houden waarin voldoende ruimte is voor werk en ook leven en recreatie.

Daar gaan wij hard mee aan de gang in de provincie. Daar ga ik met mijn mensen in de kerstvakantie ook over nadenken, over wat ons de komende tijd te doen staat.

Maar bovenal: geniet van de rust en de warmte. Heb het goed met elkaar en geniet ervan.

Jaap Smit

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland

LEES OOK: Last minute tips tegen de kerststress: 'En vergeet de wc-rollen niet'