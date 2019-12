ADO test Chinese aanvallende middenvelder

ADO Den Haag neemt een deze dagen een beslissing of de club Kaining Dong aan de selectie gaat toevoegen. Het 19-jarige talent trainde de afgelopen dagen mee bij Jong ADO. De aanvallende middenvelder was gisteren ook aanwezig bij de wedstrijd van ADO tegen Ajax in de Amsterdam ArenA. De Haagse club verloor met 6-1.

Het opnemen van Chinees talent past in het driejarenplan van ADO-directeur Mohammed Hamdi. Vorige week maandag vertelde Hamdi dat hij meer Aziatische spelers in eerste elftal ADO wil opnemen en dat er meer Aziatische spelers in jeugdopleiding moeten spelen.

Yuning Zhang is tot nu toe de enige Chinees die voor het eerste elftal van ADO heeft gespeeld. Zhang kwam in Den Haag zes wedstrijden in actie. Zijn laatste duel was eind januari 2019 in de uitwedstrijd tegen NAC Breda (1-1). Hij speelt tegenwoordig voor de Chinese club Beijing Sinobo Guoan F.C.. In de jeugdopleiding van ADO zitten op dit moment drie jeugdspelers.

Geen kunstgras

Meer Chinees talent in de selectie van ADO behoort niet tot de meest opmerkelijke plannen van Hamdi. Zo gaat ADO Den Haag komend seizoen weer op natuurgras spelen. De Haagse club ging in 2013 over naar kunstgras. Daarnaast moet er in het Zuiderpark een trainingsaccommodatie voor het eerste elftal komen en over drie jaar moet de club structureel in het linkerrijtje van de eredivisie spelen.

LEES OOK: Lex Immers na dramatische eerste seizoenshelft: 'Kerstmis komt als geroepen'