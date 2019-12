Deugnieten Pippi Langkous en Peter Pan komen tot leven in het Zuiderparktheater

Wie is er niet opgegroeid met de avonturen van de stoere en vrijgevochten Pippi Langkous en de jongen die nooit wilde opgroeien, Peter Pan? We kennen ze waarschijnlijk allemaal als twee deugnieten die weigeren zich volwassen te gedragen. Maar hoe zou het zijn geweest als ze zouden zijn opgegroeid? En wat als ze elkaar hadden ontmoet? Op basis van dat gegeven schreef schrijfster Marion Pankow een geheel nieuwe voorstelling die zich afspeelt in de buitenlucht van het Zuiderparktheater en vier locaties in het omliggende park.

Voor Janie Spaans en haar twee dochters Ezra en Loethe Ammeraal is de voorstelling een heus familiefeest, want de eerste twee spelen de rol van Pippi Langkous. Loethe vertolkt de rol van Doler, een van der verloren kinderen van Peter Pan. Zij vindt het superleuk om samen mee te spelen: 'Het is gewoon heel gezellig. Dat je er samen naar toe kan. Dat je het er thuis over hebt.'

Kind blijven

Maar hoe zit het nou precies, want hoe kan het dat Janie een volwassen versie speelt en Ezra een jonge versie van Pippi? Ezra: 'Als kleintjes zie je de losse Pippi en Peter, die je ook van de serie en de film kent. Dan als puber komen ze bij elkaar. En als volwassenen zijn ze een stel geworden. Maar ze zijn natuurlijk allebei figuren die niet volwassen willen worden en altijd kind willen zijn. En dan zie je hoe ze samen komen en samen zijn.' Hoe dat dan afloopt, blijft natuurlijk de vraag. Maar een ding is duidelijk: 'De boodschap die Pippi met zich meedraagt is natuurlijk universeel. Dat je altijd een beetje kind moet blijven.'

Net zoals twee jaar geleden speelt Pippi & Pan zich dus af in en rondom het Zuiderparktheater. Ezra: 'Het geeft echt wel een sfeer als je door het park loopt met al die lichten en die vuurkorven. Dat is echt wel heel mooi en magisch.'

Pippi & Pan is van 25 tot en met 29 december te zien in het Zuiderparktheater.

