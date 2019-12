IJspret op drijvende ijsbaan in Leiden: 'Het is mooi voor de stad'

'Gewoon lekker schaatsen! Ik leer het hier', roept één van de kinderen op de ijsbaan enthousiast. Zijn vriend kan al schaatsen. 'Maar steeds meer dingen leren, dat is leuk. En gewoon lol hebben met vrienden.' De ijsbaan is een onderdeel van de Winter Wonder Weken, net als de jaarlijkse kerstmarkt die ook op het water van de Nieuwe Rijn te vinden is. Vorig jaar trok de ijsbaan maar liefst 22.000 bezoekers.

'Het is een unieke drijvende ijsbaan. Er is sfeer, het is gezellig. En met die regen is het ook nog eens een plek waar je kunt schuilen', zegt Rob Hemmes, de coördinator van de ijsbaan. 'Het is een populair vakantie-uitje. Ik merk dat mensen het hartstikke leuk vinden.'

'In één woord fantastisch'

'Ik vind het met één woord fantastisch, zeker voor de kinderen. Het is mooi voor de stad', zegt één van de bezoekers. 'De kinderen hebben het naar hun zin. Straks zijn ze lekker uitgeblust, dus dan kunnen ze op tijd naar bed.' Het ijs ligt er nog tot 5 januari. De openingstijden zijn hier te vinden.